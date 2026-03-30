“Gorda comunista” y “cáncer”: piden la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán por los agraviantes insultos contra Mercedes Sosa

Un funcionario público quedó envuelto en una polémica por sus ofensivos dichos contra la icónica cantante tucumana Mercedes Sosa. "Esta gorda comunista fue un cáncer" , compartió en su cuenta de X Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, la emisora que lleva el nombre de la artista.

El repudio escaló en los últimos días luego de que la familia de la cantante reclamara la renuncia del referente de La Libertad Avanza y que el Ente Cultural de Tucumán también se pronunciara en su contra.

Si bien los polémicos insultos ocurrieron hace algunas semanas, los posteos se viralizaron en los últimos días y es por esto que diferentes sectores exigen la renuncia del funcionario, quien debería ser un promotor de la cultura por el cargo que ocupa hasta la actualidad.

En un mensaje del 8 de febrero en el que cuestionó el show de Bad Bunny en el último Super Bowl, Ferreira arremetió contra Sosa y la calificó de "gorda comunista". "Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada", dice parte del mensaje del dirigente libertario.

Luego, compartió un tuit aún más agraviante contra la cantante popular. “Esta gorda comunista fue un cáncer”, decía el mensaje que reposteó Ferrerira en sus redes. Lejos de mostrarse arrepentido por reproducir el insulto, subió la apuesta y afirmó: “Solo hice una descripción física e ideológica”.

El repudió se extendió a partir del posteo que realizó la familia de la cantante en Instagram. En una carta abierta, cuestionaron "las reciente expresiones de odio y descalificación" que circularon en las redes. "Mercedes Sosa no fue solo una cantora: fue la voz de un continente", dice el posteo que clama por su arte, reconocido en el mundo "más allá de cualquier frontera o pensamiento político".

En repudio a los insultos del coordinador de la radio, el entorno de la artista apuntó a que se tomen medidas por lo ocurrido. "Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar" , avanza el comunicado. Sin odio y con mucho respeto de por medio, la carta concluye diciendo: "El ruido de las redes es pasajero: la voz de Mercedes, como nuestra tierra, es eterna".

Por su parte, Maby Sosa, la sobrina de la cantante que compartió el mensaje en las redes, habló con La Tucumana FM y agregó que los dichos fueron "un acto de profunda cobardía" . Además, remarcó que los insultos fueron "patéticos, terribles y violentos" , en contra de una figura que "ya no puede defenderse ni debatir".

“Teniendo en cuenta el revuelo generado por mis posteos en mi cuenta personal de X sobre Mercedes Sosa, quiero pedir mis sinceras disculpas a la familia y allegados de la emblemática cantante", comenzó Enzo Ferreira en un comunicado en el que tampoco quedó exento de críticas.

"Aclaro que nunca puse en duda su talento e importancia para la cultura tucumana. Si bien acepto que parte del texto fue ofensiva, también fue descriptiva . No debería ser un insulto describir ideológicamente a una persona", dijo el funcionario en un intento de justificar sus cuestionables dichos.

Palabras de por medio, el defensor de LLA se metió de lleno con las ideas políticas de Mercedes Sosa: " Fue afiliada y militante del partido comunista (...), una ideología que se cargó 80 millones de vidas y llevó países enteros a la indigencia y la violencia política sistematizada”.

Para finalizar, cuestionó la viralización de su posteo y responsabilizó al Gobierno provincial por el ataque recibido : "Buscan quitar el foco de lo importante. No es casualidad que luego de visibilizar irregularidades (...) se refloten viejos tuits", señaló.

Enzo Ferreira redobló la apuesta y apuntó contra el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo: "Vi que pidió mi renuncia por los hechos de público conocimiento. Reconocí que estuve mal y también sostuve mi postura ideológica. Aun así, no creo que un tuit sea más dañino que el gobierno peronista que usted y Darío Monteros encabezan", escribió en X.

Gobernador @OsvaldoJaldo , vi que pidió mi renuncia por los hechos de público conocimiento. Reconocí que estuve mal y también sostuve mi postura ideológica. Aun así, no creo que un tuit sea más dañino que el gobierno peronista que usted y @DarioMonterosOK encabezan. Hace unas…

Luego de sacar a la luz acusaciones en contra del Gobierno de la provincia, Ferreira advirtió que pondrá a disposición su renuncia siempre y cuando Jaldo exija la renuncia de Darío Monteros , el ministro del Interior de Tucumán. "Claramente no está a la altura de su cargo. Depende de usted. Se va él y con gusto me voy yo", advirtió.

Desde la página oficial de la Secretaría de Estado de la Comunicación Pública, el Ente Cultural de Tucumán expresó su "más enérgico repudio ante las expresiones agraviantes vertidas en redes sociales por Enzo Ferreira , coordinador de Radio Nacional Tucumán, hacia la figura de Mercedes Sosa, una de las artistas más trascendentes de la cultura argentina y latinoamericana, orgullo del pueblo tucumano y referente indiscutida de nuestra identidad".

Desde este organismo, consideraron inadmisible que discursos de "odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales".

Mediante este comunicado, el organismo convocó a reflexionar sobre el respeto, la diversidad y el reconocimiento de las figuras. "Mercedes Sosa representa un legado cultural que trasciende generaciones, ideologías y fronteras . Su obra forma parte del patrimonio vivo de nuestra provincia y de toda América Latina, y merece ser honrada con respeto y responsabilidad ", puntualiza el comunicado.

Fuente: Clarín