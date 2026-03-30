Manuel Adorni escrituró el departamento de Caballito por US$ 230 mil: lo compró con un préstamo no bancario, sin vender ninguna de sus propiedades

"Vivo en Caballito", dijo Manuel Adorni durante la accidentada conferencia de prensa que brindó la semana pasada en Casa Rosada para intentar mitigar el escándalo que disparó los vuelos que realizó con su mujer y la aparición de dos propiedades que no tenía al momento de asumir en el Ejecutivo. Ahora se supo que este departamento, de la calle Miro, le costó US$ 230 mil y lo pudo pagar tras contraer una hipoteca no bancaria con dos personas, justamente quienes le vendieron el departamento.

Durante sus primer año y medio de al frente de la vocería presidencial, Adorni se ufanaba de vivir en el departamento de avenida Avellaneda, en Parque Chacabuco, que ocupó durante años con su familia. Pero, según informó La Nación tras una consulta al Registro de la Propiedad Inmueble de CABA, en noviembre de 2025 logró adquirir esta vivienda de Miro casi Pedro Goyena, en una zona exclusiva de Caballito , la que habría pagado al contraer una hipoteca por el 87% del valor y que contrajo con dos particulares.

Un año antes, casualmente, la mujer de Adorni, Bettina Angeletti , escrituró la casa del country Indio Cua, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, por la que paga, según dio a conocer Clarín, expensas por casi $700 mil. Luego el matrimonio decidió remodelar el inmueble que, incluso en el informe dominial registrado por la Provincia, figura "en construcción". Fuentes de ese barrio cerrado consultadas por este diario destacaron que mientras se acometían dichas obras, el matrimonio Adorni alquiló otra casa en el lote 2 de ese complejo.

Como sea, la forma en que el ministro coordinador logró adquirir su actual vivienda despertó sospechas en el diputado Esteban Paulón, uno de los denunciantes del funcionario en una causa que investiga el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

"Ese departamento era de un ex futbolista hasta mayo o junio del año pasado (Hugo Morales) y está tasado entre 300 y 350 mil dolares. Ahí cambia de titularidad por 3 meses y pasa por mitad a dos mujeres, que no tienen vínculo entre sí, y son las que en poco tiempo le hacen una hipoteca de US$ 200 mil a Adorni" , explicó el legislado socialista.

Al respecto, el diputado planteó a Clarín que "si ya de por si una hipoteca no bancaria podría ser sospechosa, en este caso parecería una intermediación ya pautada por el breve lapso de tiempo que estas mujeres la tuvieron en su poder antes de venderla a Adorni. Se parece bastante a una forma de intermediar para que el jefe de Gabinete no tenga que explicar demasiado lo que compró que, igualmente, con su salario no sabemos cómo hará para pagar las cuotas".

Cuando se conoció por Clarín el viaje de su mujer en el avión presidencial y la travesía en vuelo privado a Punta del Este, Adorni había declarado a LN+ que su modo de vida no había cambiado desde su ingreso al Ejecutivo. Pero la residencia de Indio Cuá la adquirió, a nombre de su esposa, en noviembre de 2024 y el departamento de Caballito, al parecer, también mientras cumplía funciones en Casa Rosada. Es que, según informó Noticias, el inmueble de Parque Chacabuco se encuentra en venta.

Fuente: Clarín