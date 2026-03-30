Equidad en agenda: del discurso a la acción, el desafío que atraviesa a la justicia, la política y las empresas

La equidad de género dejó de ser solo una consigna para convertirse en un terreno de disputa concreta dentro de las instituciones. Con ese diagnóstico como punto de partida, referentes de la justicia, la política y el sector empresarial se reunieron en Buenos Aires para debatir cómo traducir los avances normativos en transformaciones reales.

El encuentro fue organizado por la Association Avocats Franco-Argentins (Asociación de Abogados Franco-Argentinos), junto a la Embajada de Francia en Argentina, en el marco del Mes de la Mujer y bajo el lema "Mujeres que hacen historia".

Tuvo una señal clara: el foco ya no está puesto en ampliar derechos, sino en garantizar su aplicación efectiva en la vida cotidiana. Lo destacaron la empresaria Isela Costantini, la jueza Marcela De Langhe y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Asociación , Julio Mariano Raffaghello , quien marcó el tono institucional del evento al destacar la importancia de generar articulación entre distintos sectores.

“Estos espacios no solo permiten el intercambio de ideas, sino que constituyen verdaderas plataformas de transformación estructural”, afirmó. En esa línea, subrayó que el liderazgo femenino debe ocupar un lugar central en la construcción de sociedades “más justas, modernas y sostenibles”, en estrecha relación con el fortalecimiento de los valores democráticos.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal , aportó una perspectiva internacional al destacar el compromiso de su país con la igualdad de género. “Promover la igualdad entre mujeres y hombres no es solamente un objetivo social, es una verdadera exigencia de justicia”, sostuvo.

El diplomático advirtió que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, “persisten brechas estructurales que requieren acciones sostenidas”, y remarcó que “una sociedad más igualitaria es también una sociedad más fuerte, innovadora y equilibrada”.

La jornada se estructuró en torno a tres ejes -justicia, empresa y política- abordados por mujeres con roles clave en cada ámbito, cuyas exposiciones convergieron en un diagnóstico compartido: la equidad no se alcanza solo con normas, sino con decisiones, compromiso y acción.

Desde el ámbito judicial , la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcela De Langhe , ofreció una de las intervenciones más conceptuales, centrada en el vínculo entre derecho, justicia y equidad.

“La igualdad jurídica formal no trae aparejada, necesariamente, igualdad sustancial”, afirmó, al advertir que las desigualdades reales siguen impactando de manera concreta en distintos sectores de la sociedad. En ese sentido, señaló que “el problema de nuestro tiempo ya no pasa solo por el reconocimiento abstracto de derechos, sino por su realización efectiva en la vida social”.

De Langhe también puso el foco en el rol del Poder Judicial, al sostener que “aplicar la ley para resolver un caso concreto está lejos de ser una operación automática o mecánica”. Sin embargo, advirtió sobre los límites de esa tarea: “La interpretación no autoriza la discrecionalidad”.

Finalmente, la jueza sintetizó el desafío actual con una definición contundente: “El gran desafío de la sociedad contemporánea consiste no ya en ampliar el reconocimiento formal de derechos y libertades, sino en garantizar la efectiva vigencia de los derechos ya reconocidos”.

Desde el sector empresarial, Isela Costantini centró su exposición en el liderazgo como herramienta de transformación dentro de las organizaciones. Allí planteó una tensión persistente entre el reconocimiento simbólico de ciertos valores y la realidad de acceso a espacios de poder.

“Históricamente, las mujeres han sido asociadas a valores como la justicia y la libertad, pero ese reconocimiento no siempre se tradujo en participación efectiva en los espacios de decisión”, señaló. Frente a este escenario, propuso avanzar hacia liderazgos más conscientes y auténticos.

Costantini también identificó barreras que aún condicionan el desarrollo profesional de las mujeres: “Factores como la autopercepción y la confianza siguen influyendo en el acceso a posiciones de liderazgo”. En contrapartida, destacó que las organizaciones actuales demandan cada vez más habilidades vinculadas a “la empatía, la escucha y el trabajo en equipo”.

La legisladora porteña Pilar Ramírez (La Libertad Avanza) abordó el liderazgo desde una perspectiva política y cultural, poniendo el eje en la libertad como condición indispensable para la equidad. "Defender la libertad implica garantizar que cada mujer pueda elegir su propio camino sin imposiciones externas”, sostuvo. Y agregó: “La libertad solo es real cuando se ejerce plenamente”.

Ramírez resaltó el valor del coraje como motor del liderazgo: “Se necesita valentía para tomar decisiones auténticas y cuestionar modelos preestablecidos”. En esa línea, planteó que el liderazgo debe construirse “desde la identidad, la coherencia y la convicción, más que desde la competencia” .

La legisladora vinculó este enfoque con un cambio cultural en marcha, impulsado por nuevas generaciones: “La transformación social surge del compromiso activo de las personas, capaces de asumir sus decisiones con responsabilidad y determinación”.

Más allá de las exposiciones, la jornada se consolidó como un espacio de encuentro e intercambio entre los participantes. El diálogo continuó en un entorno distendido, acompañado por una intervención musical en vivo de la violinista Ayelén Zenteno , que aportó una dimensión artística al cierre.

El evento dejó una conclusión, entre los participantes, que coincidieron en plantear que la equidad de género no es un objetivo abstracto ni una meta declarativa, sino una construcción colectiva que requiere del compromiso activo y sostenido de todos los sectores.

La iniciativa impulsada por la Asociación de Abogados Franco-Argentinos reafirmó la importancia de generar espacios donde el pensamiento, la acción y el encuentro se integren en una misma agenda, la de construir una sociedad más justa, equitativa y consciente de sus derechos.

Fuente: Clarín