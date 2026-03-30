“Ha intervenido dolosamente en los hechos”: los motivos por lo que “Chiqui” Tapia fue procesado

Para la justicia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia intervino " dolosamente " por ese cargo en la decisión de no pagar en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes previsionales, por lo que fue procesado este lunes junto a otros dirigentes de la entidad.

"Se encuentra acreditado, bajo un estándar de sospecha propio de esta instancia que el nombrado ha intervenido dolosamente en los hechos atribuidos y cuya intervención debe ser calificada como autoría", sostuvo el juez en lo Penal Económico Diego Amarante en su resolución.

Para llegar a esa conclusión, el magistrado señaló que está probado que la AFA pagó fuera de plazo sus obligaciones y que se trató de una decisión deliberada del Consejo Directivo de la entidad que encabeza Tapia.

Así, como presidente tenía una serie de obligaciones que incumplió. El juez dijo que en ese rol, Tapia "posee la potestad de celebrar acuerdos, librar órdenes de pago y firmar balances, solicitar préstamos, contraer obligaciones y realizar operaciones de trámite corriente con instituciones de crédito".

En ese marco, Tapia es quien firma desde 2017 las memorias y balances que la AFA presenta en la Inspección General de Justicia. Pero además, como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA. "resultando en tal sentido quien posee la potestad de realizar acciones en nombre y/o por cuenta de ésta ante el fisco nacional", explicó el juez.

"Claudio Fabián Tapia se encontró autorizado para operar en la totalidad de las cuentas abiertas en nombre de la AFA durante el período investigado", dijo el magistrado. En la resolución, Amarante recordó que en los períodos en los que la AFA no pagó sus obligaciones fiscales tenía montos millonarios en sus cuentas.

"Se verificó que respecto de las operaciones que guardan relación con los hechos investigados en autos, Claudio Fabián Tapia ha autorizado mediante la aplicación de su firma la gran mayoría de los giros relativos a pago de volantes electrónicos de pago relativos a deudas tributarias y previsionales ante el Fisco Nacional, denotando pleno conocimiento tanto de la operatoria como de la existencia de las faltas de pago en tiempo oportuno imputadas", concluyó.

El juez procesó a Tapia por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social y ratificó su prohibición de salida del país. Lo mismo para el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y otros tres dirigentes: Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

Cuando se presentó en la justicia para ser indagado, Tapia presentó un escrito en el que sostuvo que no interviene en los temas tributarios . "No tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa", sostuvo y señaló que su función como presidente de la AFA es "primordialmente institucional y esencialmente vinculada y orientada a las actividades que la AFA desarrolla por sí y en su calidad de miembro de FIFA y CONMEBOL".

En esa línea sostuvo que por eso la entidad tiene "una estructura organizativa con distintos niveles de competencia y autonomía que alejan al Presidente de la operatoria administrativa cotidiana de la entidad como ocurre -por lo demás- en la gran mayoría de las personas jurídicas complejas".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín