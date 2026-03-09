Home Ads
NACIONALES

Si ves mariposas volando en tu casa o jardín durante el día, te contamos qué significa y por qué es bueno

Redacción CNM marzo 09, 2026

Home Ads

Home Ads

Las mariposas son uno de los insectos más llamativos de la naturaleza, ya que destacan por sus colores vibrantes y por su característica forma de volar alrededor de plantas y flores. Aunque verlas cerca de tu casa o jardín puede generar sorpresa, su presencia tiene explicaciones biológicas y es una señal positiva para el ambiente.

A diferencia de lo que muchas personas creen, las mariposas no aparecen en un lugar por casualidad. Estos insectos tienden a acercarse a entornos donde encuentran flores, plantas y condiciones aptas para alimentarse .

Las mariposas se alimentan, principalmente, del néctar de las flores . Por este motivo, recorren jardines y patios donde hay vegetación. Si las ves volar cerca de tu casa, significa que encuentran alimento y un ambiente adecuado para su presencia.

Además, este insecto cumple un rol fundamental en la naturaleza : mientras se alimentan, trasladan polen entre las flores y colaboran con el proceso de polinización de muchas plantas.

Ver mariposas revoloteando por tu jardín suele estar vinculado con aspectos positivos del entorno. Entre los más relevantes se destacan:

Que las mariposas elijan tu hogar para volar significa que ofrece alimento, plantas y condiciones favorables para que se desarrolle la naturaleza.

Si la presencia de mariposas en el jardín te resulta agradable y querés atraer más, existen distintos métodos sencillos que favorecen su presencia , relacionados con el cuidado de las plantas y del entorno.

Entre los más efectivos se encuentran:

Aunque suelen llamar la atención por sus colores, las mariposas son un pilar fundamental para la naturaleza y cumplen un rol clave. Lejos de ser un simple aspecto decorativo, su presencia indica que el entorno es sano y que tiene condiciones favorables para desarrollar la vida vegetal .

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags