Si ves cotorras volando cerca de tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

NACIONALES

Las cotorras son una de las aves que más frecuentan las grandes ciudades de Argentina y llaman la atención porque construyen grandes nidos en los árboles y tienen un canto muy fuerte. Aunque muchas personas se sorprenden cuando las ven en su casa o jardín, su presencia tiene explicaciones biológicas y puede ser una señal positiva para el entorno.

A diferencia de lo que muchas personas creen, estos pájaros no se acercan a las casas por mera casualidad. Las cotorras buscan instalarse en lugares donde encuentran alimentos y espacios seguros para anidar.

Estas aves recorren distintos espacios verdes en busca de semillas, frutos y brotes de los cuales puedan alimentarse. Si las ves o escuchás cerca de tu casa, significa que encuentran comida y consideran que es un entorno adecuado para vivir.

Además, las cotorras destacan por vivir en sociedad . Por este motivo, es muy común verlas volando juntas o escucharlas cantar en grupo cerca de donde construyeron sus nidos.

Ver o escuchar cotorras en tu casa o jardín suele estar vinculado con aspectos positivos del entorno. Entre los más importantes se destacan:

Que las cotorras elijan tu casa o los árboles de tu jardín para volar o construir sus nidos significa que el lugar ofrece alimento, refugio y condiciones adecuadas para la vida silvestre.

Si la presencia de las cotorras en tu casa o jardín te resulta agradable y querés atraer más, existen varias formas simples de favorecer su presencia , relacionadas con el alimento y la seguridad del entorno.

Entre las más efectivas se encuentran:

Aunque pueden llamar la atención por su canto fuerte y por sus grandes nidos, las cotorras son una parte fundamental de la fauna que logró adaptarse a la vida en las grandes ciudades. Lejos de ser algo negativo, su presencia indica que el entorno mantiene condiciones favorables para la vida silvestre .

Fuente: TN