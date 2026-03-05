Si tu gato te mira mientras dormís, hay una razón que muchos dueños desconocen

NACIONALES

Si tu gato te mira fijo mientras dormís, puede parecer una situación inquietante o curiosa al mismo tiempo. Sin embargo, este comportamiento es bastante común en los felinos y tiene explicaciones vinculadas a su instinto, su forma de vincularse con las personas y su naturaleza observadora.

A diferencia de lo que muchas personas imaginan, los gatos no se quedan mirando a sus dueños mientras duermen por algo negativo. En muchos casos lo hacen simplemente porque están despiertos, atentos a su entorno y observando lo que ocurre a su alrededor.

Los gatos son animales crepusculares, es decir, suelen estar más activos durante la madrugada y el atardecer. Por eso, mientras las personas descansan, ellos pueden estar despiertos explorando, caminando por la casa o mirando a quienes conviven con ellos.

Un gato puede mirar a su dueño mientras duerme por curiosidad, costumbre o incluso porque espera interacción cuando la persona despierte.

En muchos casos, esta conducta también está relacionada con el vínculo que el animal tiene con su humano.

El hecho de que un gato mire fijamente a su dueño mientras duerme puede tener varias explicaciones vinculadas a su comportamiento natural. Entre las más comunes se encuentran:

Para los gatos, observar en silencio forma parte de su comportamiento natural y de su manera de interactuar con el entorno.

A lo largo del tiempo surgieron muchas creencias sobre este comportamiento. Sin embargo, la mayoría no tiene base científica.

Entre los mitos más conocidos aparecen:

En realidad, este comportamiento suele ser una combinación de curiosidad, rutina nocturna y vínculo con la persona.

En la mayoría de los casos no es necesario hacer nada, ya que se trata de un comportamiento completamente normal.

Si querés evitar que tu gato te despierte durante la madrugada, algunos especialistas recomiendan:

Aunque puede resultar curioso descubrir que tu gato te observa mientras dormís, este gesto forma parte de su naturaleza. En la mayoría de los casos simplemente está atento a su entorno o esperando el momento en que vuelvas a interactuar con él.

Fuente: TN