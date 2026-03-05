Condenaron a la consejera escolar que hizo una denuncia falsa contra 2 hombres por haberla violado

NACIONALES

El Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Bahía Blanca condenó a Fiorella Belén Damiani , de 27 años, a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio agravado . La joven había acusado a dos hombres de haberla violado en 2017, pero la Justicia determinó que la denuncia era falsa.

La sentencia, dictada por el juez Ricardo Gutiérrez , incluyó además una inhabilitación especial por seis años para declarar como testigo en procesos judiciales y reglas de conducta durante tres años. Damiani, que al momento de la denuncia era consejera escolar , no irá a la cárcel.

Durante el juicio, los videos aportados por los dos jóvenes denunciados resultaron determinantes. En las imágenes, según consta en el fallo, se ve que la relación sexual fue consentida , contradiciendo la versión de Damiani.

A esto se sumaron los informes médicos, que no detectaron lesiones compatibles con un ataque sexual . El juez sostuvo que la acusada “afirmó como verdadero algo que no lo era, teniendo pleno conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias eran falsas”.

“Se acreditó que sus declaraciones perjudicaron gravemente a quienes fueron imputados en la causa penal”, fundamentó el magistrado al dictar la condena.

La denuncia original fue presentada en 2017, tras una fiesta en Punta Alta . Damiani ratificó su versión en varias oportunidades, incluso en 2021, cuando los imputados ya estaban detenidos.

Finalmente, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de los acusados y promovió una causa contra Damiani por falso testimonio. En abril de 2025 fue detenida y luego excarcelada, hasta llegar al juicio oral.

En los alegatos finales, el fiscal Mauricio del Cero pidió nueve años de prisión y la detención inmediata de la acusada. La querella, que representó a los jóvenes, reclamó una pena similar. La defensa de Damiani solicitó la absolución o, en su defecto, la pena mínima.

El tribunal resolvió una condena en suspenso, lo que generó malestar en los dos hombres que estuvieron presos durante la instrucción de la causa.

Ambos adelantaron que apelarán el fallo porque consideran que la pena no refleja la gravedad del daño que sufrieron.

La Justicia dejó establecido que la acusación fue fabricada y que provocó un perjuicio concreto a personas que llegaron a estar privadas de su libertad por un hecho inexistente. La sentencia será revisada por instancias superiores.

Fuente: TN