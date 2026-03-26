Si tenés termos viejos, poseés un tesoro: el truco para reutilizarlos y no tirarlos a la basura

¿Qué hay que hacer cuando un termo queda viejo o fuera de uso? Lejos de tirarlo, ahora podés transformarlo en una maceta única y sumar un toque original a tu casa o jardín.

De esta manera, se apuesta al reciclaje creativo y a la decoración personalizada de los espacios verdes. Reutilizar termos viejos no solo ayuda al medio ambiente , sino que también te permite conservar recuerdos , diseños o stickers que marcaron tu día a día.

El procedimiento es simple y no necesitás herramientas raras ni experiencia previa.

Usar termos reciclados como macetas tiene varios beneficios: son resistentes al clima, ayudan a mantener la humedad de la tierra y te permiten ahorrar plata . Además, cada termo puede convertirse en una pieza única y sumar personalidad a tu espacio.

Eso sí, hay que tener algunas precauciones:

Con este truco, no solo le das una segunda vida a esos termos viejos, sino que también sumás verde y creatividad a tu hogar.

Fuente: TN