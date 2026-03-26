Poner una bolita de papel aluminio en el freezer: cuál es su beneficio y por qué hacerlo

La cocina es uno de los espacios más utilizados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos a la humedad, los olores y la acumulación de hielo en electrodomésticos como el freezer. Según expertos en limpieza del hogar y disciplinas energéticas, este ambiente puede concentrar residuos invisibles que afectan tanto su funcionamiento como la calidad del aire.

En este marco, especialistas en limpieza natural y Feng Shui revelaron un truco casero simple y económico para mejorar el estado del freezer: colocar una bolita de papel aluminio en su interior.

El papel aluminio tiene propiedades térmicas que ayudan a distribuir mejor el frío dentro del freezer y a reducir la acumulación de escarcha en las paredes. Cuando se coloca en forma de bolita , actúa como un elemento que favorece la circulación del aire frío y evita que la humedad se concentre en un solo punto .

Además, su superficie metálica puede contribuir a reflejar el frío , lo que mejora la eficiencia del electrodoméstico y ayuda a conservar mejor los alimentos .

Desde el Feng Shui, el aluminio también es asociado con el elemento metal , vinculado al orden, la claridad y la organización. Se lo utiliza de forma simbólica para equilibrar espacios donde hay exceso de humedad o energía estancada, como puede ocurrir en electrodomésticos cerrados.

Así, el papel aluminio se convierte en una alternativa económica, práctica y fácil de aplicar para quienes buscan optimizar el funcionamiento del freezer sin recurrir a productos químicos.

Los especialistas en limpieza del hogar coinciden en que no se necesita una gran cantidad de material: alcanza con formar una bolita compacta de papel aluminio que no se desarme fácilmente. Esto permite que cumpla su función sin ocupar demasiado espacio ni interferir con los alimentos.

En cuanto a la ubicación, se recomienda colocarla en un rincón del freezer o sobre una de las bandejas, sin bloquear la salida de aire frío. También es importante evitar que esté en contacto directo con alimentos sin envoltorio. En freezers grandes, se pueden colocar dos bolitas para reforzar el efecto.

La frecuencia depende del uso del freezer y del estado del aluminio. En general, se recomienda reemplazarla cada dos o tres semanas, o antes si se aplasta, se rompe o pierde su forma.

Mantener este hábito puede ayudar a conservar mejor el electrodoméstico, evitar la acumulación excesiva de hielo y mejorar la organización interna.

Los especialistas aconsejan desechar la bolita cuando ya esté deteriorada o haya perdido su forma, ya que en ese punto deja de cumplir su función.

Para descartarla de forma correcta, se puede tirar en la basura o llevarla a reciclaje.

Fuente: TN