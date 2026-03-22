Si tenés tarjetas de plástico vencidas, no las tires: cómo reutilizarlas para ordenar la casa

Una vez que las tarjetas de plástico se vencen , mucha gente opta por romperlas y tirarlas a la basura . Sin embargo, pocos saben que pueden servir para organizar y ordenar los cajones que tenés en tu casa.

Los plásticos pueden reutilizarse como etiquetas , dándoles una segunda vida antes de ser desechadas. De esta manera, podés aprovecharlas al máximo y tener tus ambientes más organizados.

Este tipo de tarjetas, a diferencia del papel o el cartón, no se doblan fácilmente , resisten el uso diario y se pueden limpiar si se manchan .

De esta manera, son perfectas para crear etiquetas rígidas y reutilizables para usar en canastos, cajas y cajones.

De esta manera, el plástico deja de ser un descarte para reconvertirse en un objeto útil, simple y moderno .

Fuente: TN