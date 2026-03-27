Si escuchás búhos en tu casa de noche, te contamos qué significa y por qué podría ser una buena señal

Cuando cae la noche, es común escuchar búhos cerca de la casa o el jardín . Si bien pra muchas personas es simplemente de una casualidad, su presencia tiene una explicación biológica y puede ser un indicio positivo sobre el ambiente.

Contrario a la creencia de muchas personas, estas aves no aparecen cerca de las casas o de los jardines por una cuestión de azar. Su aparición está vinculada con la presencia de árboles, refugio y alimentos , además de un entorno tranquilo para moverse durante la noche.

Los búhos suelen alimentarse de roedores, insectos, reptiles pequeños y otras presas que atrapan durante la noche. Por este motivo, si escuchás búhos cerca de tu casa o jardín, significa que el ambiente mantiene un equilibrio natural y condiciones adecuadas para que vivan.

Además, su sonido característico cumple un rol fundamental en su comunicación. Los búhos ululan para marcar territorio, atraer pareja y para relacionarse con otros ejemplares.

Ver o escuchar búhos en tu casa o jardín suele estar vinculado con ciertas condiciones favorables del entorno. Entre las más importantes se destacan:

Más allá de estar vinculados con aspectos positivos del entorno, los búhos también están rodeados de una fuerte carga simbólica . En distintas culturas, estas aves fueron relacionadas con la sabiduría y la intuición, mientras que en otras se las asoció con el misterio y con distintos presagios.

Entre los significados simbólicos más conocidos de los búhos se encuentran:

A pesar de que el canto de los búhos por la noche puede llamar la atención o hasta inquietar, su presencia está muy lejos de ser algo negativo . Estas aves forman parte del equilibrio natural, y su aparición está vinculada con factores positivos del entorno y con una fuerte carga simbólica.

Fuente: TN