Dónde hay que poner un recipiente con lentejas en abril para atraer prosperidad, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , las lentejas están asociadas con la abundancia y el crecimiento. Por eso, la ubicación de un frasco con estas legumbres en el hogar es clave para potenciar ese efecto para quienes viven allí.

Según la filosofía milenaria, el lugar donde se colocan estas legumbres en abril es clave para potenciar las buenas energías, el crecimiento y la estabilidad económica en el hogar.

La ubicación es clave para que el ritual tenga efecto. Según el Feng Shui, estos son los mejores lugares:

Abril es el mes perfecto porque invita a ordenar y renovar. Lo ideal es hacerlo en los primeros días del mes , preferentemente durante la luna creciente para potenciar la energía de expansión.

El frasco puede quedarse en su lugar durante todo el mes o incluso más tiempo. Si sentís que necesitás renovar la energía, podés cambiar las lentejas y volver a activar tu intención.

El Feng Shui es claro: ningún ritual funciona si el entorno no acompaña . Por eso, mantener la casa limpia, ordenada y en armonía es fundamental para que la energía de la prosperidad fluya de verdad.

Fuente: TN