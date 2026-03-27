Mezclar té usado con bicarbonato: para qué lo recomiendan y cuáles son sus beneficios

En el mundo de los trucos caseros hay muchas combinaciones que se pueden aprovechar en el hogar, sin gastar de más ni recurrir al uso de productos químicos. Una de ellas es la mezcla de té usado con bicarbonato de sodio .

La combinación de estos dos ingredientes es ideal para combatir la suciedad y los malos olores . El secreto está en los taninos y compuestos naturales del té usado, que ayudan a desprender la mugre y, el bicarbonato, que tiene un poder desodorizante.

Fuente: TN