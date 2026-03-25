“Sentí miedo por mi vida, tengo tres hijos”: un kiosquero baleó en la cara a un ladrón que intentó asaltarlo

Un kiosquero baleó a un ladrón que intentó asaltarlo durante la madrugada del domingo en Alta Gracia, Córdoba , luego de ser apuñalado dentro de su local.

El hecho ocurrió cerca de las 4, cuando el delincuente ingresó al comercio, lo abordó directamente, lo atacó con un arma blanca y le exigió dinero. En ese contexto, el comerciante sacó un arma y efectuó un disparo , mientras el agresor terminó herido e internado.

El comerciante, identificado como Nicolás, relató que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando fue a buscar a su pareja al negocio, que habían abierto hacía apenas dos semanas y media.

“Fue una situación fea que no se la deseo a nadie. Uno lo único que hace es trabajar”, afirmó. Según contó, el asaltante lo redujo rápidamente: “Él exigía la plata, directamente fue a buscarme a mí, me levantó del brazo. Fueron 15 segundos”.

En medio del forcejeo, el ladrón sacó un arma blanca y lo atacó. “Tenía un objeto punzante, tardó un segundo en sacarlo y me apuñala. Me decía ‘dame la plata’”, recordó. El kiosquero insistió en que intentó evitar una escalada: “Le insistí varias veces que no tenía y que se fuera”.

Pero tras recibir el puntazo, reaccionó. “Cuando me dijo ‘dame la plata o te apuñalo’ me pega un puntazo. Ahí saco la pistola y le efectúo el disparo” , explicó.

El comerciante aseguró que actuó por temor ante una situación extrema. “Estaba consciente y tranquilo, pude mantener la calma y reaccionar porque sentí miedo por mi vida. Era él o yo. Si me pega una puñalada tengo tres hijos y mi mujer ”, sostuvo.

Tras el disparo, el asaltante escapó del lugar, pero luego fue atendido y quedó internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba capital. Con el avance de la investigación, se determinó lo ocurrido.

El kiosquero, en tanto, reconoció el impacto emocional del episodio: “Estoy mal, pero tranquilo por cómo actué. Soy un laburante. A todos nos pesa esto”. Y agregó: “Abrimos hace dos semanas y media, estamos intentando progresar. De todo corazón espero que el chico esté bien. No me arrepiento, pero espero que esté bien”.

Fuente: TN