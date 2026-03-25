Un pasajero dijo que se sentía mal, lo revisaron y descubrieron que llevaba un kilo de cocaína en el cuerpo

Un joven fue detenido acusado de intentar trasladar cocaína en un colectivo de larga distancia que iba desde Jujuy hasta Mendoza. Fue descubierto durante un control de Gendarmería Nacional , en la provincia de Tucumán.

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 9 , en el Peaje Molle Yaco, donde los efectivos del Escuadrón 55 detuvieron el vehículo para inspeccionarlo.

En ese momento, mientras los agentes pedían la documentación de los pasajeros a bordo, un hombre de nacionalidad boliviana que estaba en el transporte expresó que sentía dolores abdominales . Ante eso, los uniformados advirtieron que podía tratarse de un “capsulero” , por lo que lo trasladaron a un hospital de la localidad de Trancas.

Ahí fue que, mediante placas radiográficas, los gendarmes confirmaron sus sospechas y notaron que había “cuerpos extraños” en el estómago del joven.

Por esta razón, intervino en el caso el Juzgado Federal 2 de Tucumán , que dispuso la derivación del acusado al Hospital Zenón Santillán para que reciba atención especializada y realizar el protocolo de evacuación de forma controlada.

Entonces, los médicos llevaron a cabo las tareas y el sospechoso evacuó un total de 95 cápsulas de una sustancia envuelta con dedos de goma y nylon encintado.

El estupefaciente pasó por el narcotest y se descubrió que se trataba de 1 kg 83 de cocaína . Luego de esto, el joven quedó a disposición de la Justicia, que secuestró la droga y ordenó su detención.

Fuente: TN