Senado: el PJ amenaza con judicializar las comisiones y el oficialismo lo desafía con “no van a tener éxito”

En la última reunión del bloque peronista del Senado se volvieron a analizar los supuestos costos y beneficios de denunciar en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativa al oficialismo por el reparto discrecional de los asientos en las comisiones de la Cámara alta.

"Con sus maniobras, nos robaron 30 lugares que nos corresponden" , se queja un referente del mayor bloque opositor, quien de cualquier modo se muestra en desacuerdo con avanzar con la vía judicial por los supuestos riesgos que encerraría esa estrategia.

El que llevó la voz cantante en la última reunión de la bancada fue el camporista Mariano Recalde . La mayoría de los que habló se mostró de acuerdo con ir a la Justicia.

Según las fuentes consultadas, en contra de ese camino están dos de los jefes del bloque, José Mayans y Juliana Di Tullio , y también algunos senadores, entre ellos un ex gobernador. Ese sector, el minoritario, sostiene que la disputa se debe resolver de forma política y dentro del Senado.

Ya hubo enormes avances en conversaciones entre Patricia Bullrich , jefa del bloque de La Libertad Avanza , Mayans y Di Tullio. Permitió que se conformarán la mayor parte de las 27 comisiones permanentes de la Cámara alta, pero sigue abierta la disputa en un puñado de comisiones clave.

El control de las comisiones no es un detalle administrativo, sino el verdadero motor del poder en el Senado . Es ahí donde se define el destino de cada proyecto. Quien preside una comisión tiene la llave para darle velocidad a una ley o dejarla cajoneada.

El peronismo, amparado en su condición de primera minoría, denuncia que el oficialismo -en alianza con bloques dialoguistas- vulneró la proporcionalidad reglamentaria para dejarlos con menos sillas de las que les corresponden.

Según lo hablado entre Bullrich, Di Tullio y Mayans, al peronismo por tener 25 miembros en su interbloque le corresponderán 6 asientos en las comisiones de 17 integrantes y 6/7 en las de 19 miembros, que son apenas tres.

Pero en lo que no hay acuerdo es con comisiones que ya venían conformadas y que son clave, como las de Acuerdos; Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda.

En Acuerdos quedan solo tres asientos vacantes y en las otras dos, cuatro. Al peronismo le corresponderían 6 lugares en las tres. El bloque opositor no nombró aun a nadie en esas comisiones a la espera que se liberen asientos.

En el peronismo también se quejan de que no tienen la presidencia de ninguna comisión.

El problema es que la Casa Rosada dio indicaciones a su bloque de que nadie propio se debe bajar de las comisiones . Por lo tanto, para que queden lugares libres los que deberían renunciar son aliados del oficialismo. Y nadie quiere hacerlo. ¿Quién abandona un lugar de poder?

Del lado del oficialismo dicen que necesitan más tiempo para resolver el entuerto . En el peronismo, en cambio , crece el malestar y, por eso, los sectores más duros quieren avanzar ya con la denuncia judicial por la violación del Reglamento del Senado, que establece con qué proporcionalidad deben integrarse las comisiones.

El senador Recalde -aunque preside el PJ porteño y se conoce desde el secundario con Axel Kicillof, el gobernador le armó un acto de su espacio interno en la Ciudad la semana pasada y no lo invitó- fue el que más insistió la semana pasada con la vía judicial, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Sin embargo, el primero que planteó este camino puertas adentro del bloque fue el peronista pampeano Daniel Bensusán , según confiaron a Clarín.

La estrategia judicial es resistida por un sector del bloque. Algunos sostienen que sería permitirle a un poder del Estado (el Judicial) entrometerse en cuestiones de otro poder (el Legislativo).

Otros plantean que, además, ir a la Justicia encierra un riesgo : "¿Qué pasa si el juez dice que es una atribución del oficialismo el reparto de lugares en las comisiones? Después quedaría fijo ese criterio, es muy peligroso", avisa un referente del ala K.

En el oficialismo sostienen que el reglamento del Senado ya no se cumple: "Si fuera todo proporcional, los bloque de un solo senador no estarían en ninguna comisión. El reglamento fue pensando para un sistema bipartidista que ya no existe".

En la bancada libertaria están al tanto de la amenaza del peronismo de ir a la Justicia. Pero advierten: " No van a tener ningún éxito . Esto no se resuelve yendo a la Justicia".

Fuente: Clarín