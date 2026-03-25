Por la guerra contra Irán, Estados Unidos suspendió un mega-ejercicio militar con la Argentina que empezaba en abril

Bajo razones “operativas”, que en realidad responden a la guerra que libran Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra la República Islámica de Irán en Oriente Medio, el gobierno de los Estados Unidos suspendió sobre la hora la denominada Daga Atlántica, el mega-ejercicio militar bilateral que iba a realizarse por primera vez en la Argentina a partir del 6 de abril.

La noticia llegó este martes a través del Comando Sur de la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos al Estado Mayor Conjunto argentino. No fue oficializada, pero lo será pronto, según indicaron a Clarín fuentes diplomáticas en Washington. Primero se les informó a los argentinos que el operativo pasaba para junio. Después, que se levantaba la fecha de junio y quedó la agenda abierta con lo cual, las fuentes en Washington lo dieron por suspendido.

La suspensión -que además encontró al ministro de Defensa, Carlos Presti, de visita precisamente en Estados Unidos- generó frustración en las Fuerzas Armadas argentinas, que ya estaban comprometidas con un despliegue inusual para su magra realidad presupuestaria y operativa. El ejercicio prometía una experiencia clave en un contexto de escasez crónica y de necesidad de entrenamiento conjunto.

Daga Atlántica era, junto con el Unitas -previsto para septiembre en Perú y por el momento en pie-, una de las operaciones combinadas más relevantes del año para las fuerzas argentinas con Estados Unidos, considerado por Javier Milei su principal aliado.

El operativo iba a ser comandado -como también lo será el Unitas- por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Della Nogare , mientras que las negociaciones internacionales estaban a cargo del secretario de Asuntos Internacionales, Daniel Martella. Ambos deberán ahora reconfigurar sobre la marcha la planificación militar anual.

En el Pentágono, el Ministro @TGCarlosPresti mantuvo un encuentro con el Subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y la Seguridad de las Américas, @jmhumire , y con el Asistente Especial del Presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de… pic.twitter.com/RNyo1LQRmO

El despliegue contemplaba escenarios en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mar del Plata, el puerto de Punta Quilla y Córdoba, con participación del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos . Trascendió que uno de los instrumentos militares que más complicaba a los estadounidenses ahora entre su guerra en Oriente Medio y un ejercicio a menor escala con Argentina son los Lockheed C-5 Galaxy, los aviones de transporte militar, además de la propia tropa, en alerta para otro frente. Del lado argentino, estaba previsto que participaran las tres fuerzas, incluidas sus unidades especiales.

Además, el ejercicio iba a poner en práctica los nuevos acuerdos firmados por Javier Milei con Donald Trump -como el denominado “Escudo de las Américas”- y a reforzar la agenda que impulsa Presti en Washington, donde negocia la compra de helicópteros Black Hawk con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El eje: la lucha contra el crimen organizado y el llamado “narcoterrorismo”, una agenda que roza los límites de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

Las maniobras previstas incluían rescate de rehenes, operaciones contraterroristas y entrenamiento en ciberdefensa.

El Gobierno incluso tenía preparado un atajo: si el Congreso no aprobaba a tiempo la entrada y salida de tropas, evaluaba avanzar por decreto de necesidad y urgencia para no frustrar el ejercicio con Washington, principal aliado internacional de Milei.

Mientras tanto, las fuerzas argentinas siguen enfocadas en su participación en el Unitas de septiembre -en el que ya estuvieron el año pasado- y esperan el paso del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, previsto para fines de abril. La nave cruzará del Pacífico al Atlántico como parte del despliegue Southern Seas 2026, y la Argentina integrará el grupo de países con los que la Marina estadounidense realizará maniobras, junto a Brasil, Chile, Colombia y México.

El embajador Peter Lamelas conversa con la Casa Rosada la posibilidad de que Milei suba al Nimitz durante su paso frente a Mar del Plata. Hace dos años, cuando el portaaviones USS George Washington estuvo en la zona, el Presidente no lo visitó: quien sí lo hizo fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El Nimitz hará atracará y amarrará en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. En la Argentina, una vez más, no, porque el país no tiene infraestructura portuaria para ello.

¿Qué informó Presti de su viaje a Washington del lunes? En un tuit afirmó que con el segundo del Departamento de Defensa habían hablado de "la incorporación de sistemas de defensa que contribuyan a proteger nuestros recursos e infraestructura crítica, claves para resguardar el futuro del país, y sobre el desarrollo de capacidades multidominio, como la ciberdefensa."

Y dijo que se "acordó incrementar la cantidad de vehículos blindados Stryker e incorporar helicópteros Black Hawk, un salto cualitativo que fortalece la resiliencia nacional." Hablaron de los aviones P-3 Orion comprados a Noruega para el control de de los recursos naturales en el Atlántico y de la necesidad de "consolidar capacidades navales que aseguren la soberanía en el mar". Además, analizaron "la evolución del proyecto de los caza supersónicos de EE.UU. comprados a Dinamarca, los F-16 -de 24 llegaron seis- y de su impacto operativo para la Argentina y la región.

Fuente: Clarín