Senado: el oficialismo abre el recinto para darle ingreso al pliego del padre del ministro de Justicia y se expone al desafío opositor por $LIBRA

A contramano de lo que indica la lógica política, el oficialismo sigue firme en su intención de abrir el recinto del Senado este miércoles a pesar de los temas que mantienen en jaque a la administración de Javier Milei a partir de las nueva revelaciones en el caso $LIBRA y del affaire por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en avión privado a Uruguay.

“¿Qué pueden hacer? ¿Una cuestión de privilegio? Si quieren hablar, que hablen", fue la desafiante respuesta que dio un encumbrado miembro de la bancada oficialista ante la consulta de LA NACION sobre la conveniencia de permitirle al kirchnerismo usar el recinto de la Cámara alta como caja de resonancia para atacar al Gobierno.

La sesión, convocada para las 14 , fue acordada la semana pasada, cuando todavía no habían estallado ninguno de los dos escándalos que pusieron al Gobierno a la defensiva y que tienen en vilo a un oficialismo cruzado por las internas.

En aquel momento, la intención de la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), era reunir a la Cámara alta con el único fin de darle ingreso formal a los ascensos militares y, también, al pliego que nomina a Carlos Mahiques , padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para continuar por otros cinco años en la Cámara de Casación una vez que cumpla los 75 años.

En el interin, a la lista de temas que tomarán estado parlamentario y podrán ser tratados en la Comisión de Acuerdos, se sumó el pliego que nomina a la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá.

El temario de la sesión es de bajísima intensidad: dos acuerdos, con Francia y con Austria, para evitar la doble imposición tributaria y un tratado internacional de lucha contra la pesca ilegal. Los tres proyectos de ley fueron dictaminados la semana pasada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

La estrategia de abrir el recinto parece haber pasado el filtro de la mesa política, que se reunió este mediodía en Casa Rosada y de la que surgió una nómina de iniciativas que el Poder Ejecutivo pretende enviar al Congreso en los próximos días.

“Nosotros vamos a seguir nuestra agenda”, agregó un legislador oficialista, ratificando la intención de sesionar, una vez terminada la reunión de la bancada libertaria en la que Bullrich contó detalles de la reunión de la mesa política y se analizaron los pasos a seguir en el Senado por el bloque de La Libertad Avanza.

Según publicó Adorni en la red social X el Gobierno impulsará modificaciones en el Código Penal con la intención de buscar el endurecimiento de las penas. Este proyecto ingresará por el Senado.

También prometió iniciativas sobre “propiedad privada”. Aunque no entró en detalles, la idea sería garantizar fortalecer el respeto de los bienes inmuebles acelerando los procesos de desalojo en casos de usurpación. En este caso, la cámara de origen será Diputados.

El ingreso de los ascensos militares y de los pliegos de Mahiques y de Crexell es un trámite sencillo y se producirá en el inicio de la sesión cuando se dé a cuenta a los senadores de los expedientes ingresados en la Cámara alta.

Esta formalidad es necesaria para que la Comisión de Acuerdos pueda iniciar el tratamiento de los ascensos militares y convocar a Mahiques y a Crexell a defender sus respectivas nominaciones.

Fuente: La Nación