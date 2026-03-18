El crimen de una adolescente que estuvo 44 años impune y se resolvió gracias a un cigarrillo

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La justicia de los Estados Unidos logró cerrar uno de los capítulos más oscuros de la ciudad de Cloverdale. El pasado 13 de febrero, un tribunal declaró culpable a James Oliver Unick, de 64 años, por el asesinato con circunstancias especiales de una adolescente.

El veredicto pone fin a una espera de más de cuarenta años para la familia de la víctima. Sarah Geer, de apenas 13 años, desapareció el 23 de mayo de 1982 mientras caminaba hacia el centro de la localidad.

La reconstrucción de los hechos determinó que fue abordada cerca de un callejón, arrastrada hacia una zona apartada y asesinada con extrema violencia.

Su cuerpo fue localizado a la mañana siguiente por un bombero, pero las herramientas forenses de aquel entonces no permitieron identificar al autor.

A pesar de las limitaciones iniciales, la fiscalía del condado de Sonoma mantuvo el caso abierto durante décadas. En el año 2003, los peritos lograron extraer un perfil genético a partir de la evidencia recolectada en la ropa interior de la niña.

Sin embargo, en ese momento la muestra no coincidió con ningún registro de las bases de datos policiales que estaban disponibles.

El avance clave de la tecnología genética

La resolución definitiva comenzó a gestarse recién en 2021. La policía local, junto con el FBI, aplicó modernas técnicas de genealogía familiar para rastrear el origen del ADN hallado en la escena.

Esta metodología permitió reducir el círculo de sospechosos a un grupo de tan solo cuatro hermanos. A partir de allí, se inició una discreta tarea de vigilancia sobre los sospechosos.

Durante este operativo, los agentes encubiertos lograron recolectar un cigarrillo que Unick había arrojado a la vía pública. Al analizar el residuo de saliva en la colilla, los especialistas confirmaron una coincidencia total con el material genético del asesino hallado años antes.

Esta prueba resultó irrefutable durante el debate oral, donde el acusado intentó, sin éxito, una defensa inverosímil. El imputado declaró ante el tribunal que el encuentro con la menor había sido consensuado. No obstante, el jurado solo necesitó dos horas de deliberación para desestimar por completo la versión del hombre.

Las pruebas físicas y los testimonios presentados por la fiscalía fueron contundentes para demostrar la naturaleza violenta del ataque sufrido por la joven víctima hace tanto tiempo.

Tras la lectura del fallo, las autoridades destacaron que la persistencia en la investigación permitió que el responsable finalmente rinda cuentas ante la sociedad. Unick será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De esta manera, se cierra un proceso que marcó profundamente a toda la comunidad de California y que demuestra la efectividad de las nuevas pericias forenses.

Este caso se suma a una lista creciente de crímenes sin resolver que encuentran justicia mediante la ciencia. La utilización de bases de datos genealógicas se ha transformado en una herramienta fundamental para identificar criminales que se creían impunes.

Hoy, la familia de Sarah Geer puede finalmente encontrar la paz que buscó durante más de cuatro décadas de incertidumbre y dolor.



