Senado: el Gobierno apura el pliego de Crexell como embajadora y dilata el del padre del ministro de Justicia

Este jueves la comisión de Acuerdos del Senado se reúne para tratar once expedientes de militares promovidos a grados superiores y el pliego de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora de Canadá , el cual promete conflicto porque el peronismo todavía denuncia que su designación es parte de un supuesto "pago" por su voto a favor en la Ley Bases.

Mientras tanto, el pliego de Carlos Mahiques -padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques - que había sigo girado al Congreso antes, en febrero, deberá esperar.

Mahiques padre integra la Cámara Federal de Casación Penal y cumple 75 años este año. La Constitución indica que a esa edad cesan en sus funciones, a menos que el Presidente lo vuelva a nombrar con aval del Senado por cinco años más.

El mes pasado Javier Milei envió el pliego para darle continuidad pero en el oficialismo aseguran que no lo pusieron en tratamiento en esta primera tanda porque hay tiempo -cumple años en noviembre- y porque están esperando a tratarlo junto a otros pliegos judiciales que, paradójicamente, tiene que enviar su hijo al Congreso.

Como contó Clarín , hay unos 200 nombres -entre jueces, defensores y fiscales- que ahora están en revisión en el Ministerio.

Mientras tanto, el libertario Juan Carlos Pagotto, que preside Acuerdos, convocó para este jueves para tratar los pliegos de Crexell y 11 militares.

El ingreso formal del pliego de Crexell en la última sesión ya había generado conflicto . La peronista Florencia López adelantó su rechazo y la acusó: "Estamos sorprendidos por esta petición. Es la configuración del pago, de la coima a la senadora Crexell por el voto por la Ley Bases. Afecta la honorabilidad de este cuerpo", lanzó.

La propia jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se encargó de defenderla. "Fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y la denuncia fue desestimada por inexistencia de delito con lo cual la acusación no solamente viola el principio de inocencia sino que es una flagrante mentira ", le respondió.

En efecto en octubre de 2024 el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 resolvió desestimar la causa por "inexistencia de delito".

La polémica en torno a ella había explotado en junio, un día antes de la decisiva sesión por la Ley Bases, cuando trascendió un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta en el que se solicitaban antecedentes jurídicos de Crexell -quien integraba un monobloque y representaba un voto clave para Javier Milei- como paso previo a su posible designación como embajadora ante la UNESCO.

En ese entonces, la oposición denunció que se trataba de un acuerdo a cambio de su voto a favor de ley ómnibus mientras que Crexell planteó que era una "operación" para generarle presión antes de esa votación.

En ese entonces había detallado que las conversaciones para una posible designación internacional suya habían empezado antes de la llegada de Milei a la Rosada -cuando apoyó la candidatura presidencial de Bullrich- y que su voto a favor de la Ley Bases ya estaba definido y había sido consensuado con su gobernador Rolando Figueroa.

Lo cierto es que esa designación finalmente quedó frenada y hasta se abrieron investigaciones al respecto, en medio de la polémica dentro del oficialismo por la manera en que ese documento —parte de un trámite de Cancillería, entonces bajo la conducción de Diana Mondino— se había difundido en un momento tan sensible para el Gobierno.

Ahora el Ejecutivo la reflotó, aunque el destino no es la UNESCO sino Canadá.

En la reunión también se propondrá otorgar el acuerdo para ascender al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, actual jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

Asimismo, se considerará la aprobación de los ascensos del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, quien se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del vicealmirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada, y del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín