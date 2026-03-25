Argentina votó en la ONU en contra de definir a la esclavitud africana como el “crimen más grave de la humanidad”

En otra muestra del alineamiento con Estados Unidos e Israel, Argentina fue uno de los tres países que rechazó este miércoles una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califica a la esclavitud africana del "crimen más grave contra la humanidad” . La propuesta fue presentada por Ghana, que recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.

La disposición a la que se opuso la representación argentina define a "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos" como “el máximo crimen” debido a las graves consecuencias que generó su puesta en práctica.

"La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital", indica el documento.

El texto en cuestión contó con 123 votos a favor y 52 abstenciones , entre las que se cuentan las de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas. La oposición llegó de parte de los representantes de Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu .

En ese sentido, el enviado de EE.UU ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Dan Negrea, explicó el sentido de su voto por ser "muy problemático en innumerables aspectos" , pese a mantenerse en su "firme oposición y condena de los agravios históricos derivados de la trata transatlántica de esclavos".

" Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales en virtud del derecho internacional en el momento en que se produjero n", afirmó el funcionario.

Esta no es la primera vez que Argentina tiene un polémico posicionamiento ante cuestiones que, en otro contexto, probablemente hubiera acompañado. La decisión, en sintonía con la posición estadounidense e israelí, va en línea con la expresa simpatía de la administración libertaria a esos dos países.

Como contó Clarín , a fines del año pasado se ausentó en una votación sobre la protección del personal humanitario y de la ONU , que fue aprobada por 153 votos contra uno (Estados Unidos). También se abstuvo en una resolución que solicita el retorno de las Alturas del Golán a Siria , conquistadas por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Además, votó en contra del informe anual de la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Argentina fue miembro fundador.

Por otra parte, la representación local se opuso además a condenar la tortura, de la economía del cuidado , de la libre determinación de Palestina, de la asistencia a los refugiados palestinos, de la soberanía permanente del pueblo palestino sobre sus recursos naturales, de la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fuente: Clarín