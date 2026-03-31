Secuestros virtuales, desarmaderos y extorsiones: así operaba la Banda de los Gitanos que cayó por un “cuento del tío” que salió mal

En un operativo que incluyo 26 allanamientos, la Policía de la Ciudad detuvo una banda de gitanos estafadores que habían montado una verdadera PyME del delito: los acusan de cometer defraudaciones con autos truchos, secuestros virtuales, manejo de desarmaderos, cuentos del tío y lavado de activos .

El operativo dejó 14 personas detenidas luego de una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Campana, Mar del Plata y Rosario. Fue producto de una extensa investigación que nació por una estafa que salió mal y permitió a los investigadores comenzar a tirar del ovillo hasta encontrar el modus operandi de la banda.

La causa se inició con la detención de un estafador que realizó un “cuento del tío”. Al allanar su domicilio, los investigadores incautaron unos treinta certificados de venta de vehículos falsos. Allí se le encargó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad que se ocupe del tema.

Con el trabajo de Ciberpatrullaje, Análisis de Patrones Delictuales, CMU, Anillo Digital y Análisis y Protección de Riesgos, los oficiales lograron determinar cómo la banda conectaba los distintos tipos de delitos.

Según informaron fuentes policiales , los delincuentes pactaban compras de autos por redes sociales sin pedir toda la documentación, determinaban un precio y pagaban una parte del valor. Tras ello se quedaban con el vehículo sin pagar el resto del dinero.

Esos autos, a su vez, eran utilizados para otras estafas y secuestros virtuales. Cuando el vehículo ya había sido usado en varios golpes, lo llevaban a otra ciudad, donde lo vendían o era “desarmado”.

Con el dinero acumulado por las distintas estafas, los integrantes de la banda usaban concesionarias para canalizar e invertir el dinero, compraban otros autos, carteras de lujo y joyas.

Tras esos dos meses de averiguaciones, los oficiales entregaron a la Fiscalía una lista de 26 direcciones, 17 de ellas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, tres en el Conurbano (Marcos Paz, El Palomar y Don Torcuato), tres en Campana, dos en Mar del Plata y uno en Rosario.

Una vez que el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 5, Manuel de Campos, firmó las órdenes correspondientes, los oficiales de la Policía de la Ciudad llevaron adelante los allanamientos.

Durante los procedimientos los oficiales incautaron 42 vehículos (41 autos y 1 moto) , la mayoría de ellos en la avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro, donde fueron secuestrados 18 autos.

En tanto, en El Palomar, los oficiales decomisaron cinco vehículos y gran cantidad de autopartes del desarmadero vinculado a la banda. En otros de los lugares hallaron gran cantidad de joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.

En otros dos puntos allanados, uno en Versalles y otro en Villa Devoto, los oficiales incautaron armas; entre ellas una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido, además de cartuchos y otras armas de fuego.

También se secuestraron gran cantidad de notebooks, celulares, llaves y documentación de vehículos que son de gran importancia para la causa.

Fuente: Clarín