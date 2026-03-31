Detuvieron al padre de Enzo Pérez por una denuncia de abuso sexual en Mendoza

El padre del futbolista Enzo Nicolás Pérez (40), que fue figura de River Plate y actualmente juega en Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza , por una denuncia por abuso sexual simple en su contra.

Carlos Francisco Pérez , de 68 años, reside en Maipú, municipio del Gran Mendoza. La detención fue el lunes por la noche, bajo la jurisdicción de la subcomisaría Coquimbito. La causa es investigada por la fiscal María de las Mercedes Moya.

La denuncia por presunto abuso sexual la hizo su actual pareja , después de que su hija menor le relatara una situación ocurrida días atrás en la casa que compartían con Pérez.

La adolescente de 12 años contó que el sábado a la noche en su casa fue víctima de una conducta inapropiada por parte del hombre , en un momento en el que se encontraba en la planta baja, mientras su mamá estaba en el piso superior.

Según el relato de la nena, el hombre le habría querido dar un abrazo y un beso en la boca . Y le habría dicho “cuándo vamos a estar juntos”. La nena dijo que se negó, que le corrió la cara y escapó hacia la calle.

Al escuchar a su hija, la madre y pareja del padre de Enzo Pérez, decidió avisar al 911 y radicar la denuncia posterior en sede judicial.

De inmediato, intervinieron los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) para proteger a la nena y solicitar alguna medida o pericia para avanzar en el expediente.

Este martes a la tarde, Carlos Pérez continúa alojado en una seccional de Maipú, a la espera de que las autoridades judiciales definieran su situación procesal.

El padre del jugador reside en la localidad de Luzuriaga, Maipú, a 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza. En ese barrio obrero se crio y empezó a jugar al fútbol Enzo, quien surgió del Deportivo Maipú. Debutó en primera en Godoy Cruz, fue fichado en 2006 por Estudiantes de La Plata y después llegó el Valencia de España y el Benfica de Portugal, ganó múltiples títulos con River, y a los 40 años, juega en Argentinos. Jugó para el Seleccionado Argentino el mundial de Brasil y el de Rusia.

"El fútbol me sacó hace 16 años a mi hijo. Se posterga mucho tiempo un abrazo, me gustaría estar más cerca y tomar mate todo los días, en vez de conformarme con hablar por teléfono", contó el padre, ahora detenido, el año pasado, en un entrevista en el Canal 9 de Mendoza.

Fuente: Clarín