Se posterga casi un mes el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona

El inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) se postergó casi un mes. Por pedido de la fiscalía y los abogados que representan a la familia del ex capitán del seleccionado argentino, los jueces que llevarán adelante el debate definieron que comience luego de Semana Santa, es decir, en la primera semana de abril.

La fecha establecida por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que integran el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro es el próximo martes 14 de abril, en reemplazo del 17 de marzo como se había pactado en la última audiencia preliminar, en diciembre del año pasado.

En un fallo dividido, con el voto del juez Rolón en contra, se definió también que sean dos jornadas semanales en lugar de tres, como estaba previsto. El debate será los martes y jueves en los tribunales de San Isidro, ubicados sobre la calle Ituzaingó 340.

Tras el pedido de la parte acusadora, al que tuvo acceso Clarín , los jueces corrieron vista a las defensas de los siete profesionales de la salud imputados por la muerte del "Diez".

El escrito lleva las firmas de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona; Marcelo Basilio Censori, por Diego Fernando Maradona y Verónica Ojeda; Félix Linfante y Gustavo Pascual, por Jana Maradona; Luis Alberto Rey, Luis Matías Casanova y Eduardo Claudio Ramírez, por Diego Maradona Jr.; y Pablo Jurado, por las hermanas Ana, Rita y Nora Maradona.

Tanto el Ministerio Público como los abogados querellantes presentaron una lista de 92 testigos para que declaren en el nuevo juicio. La nómina incluye a las hijas de Maradona, médicos, peritos de parte y especialistas que lo atendieron en el último mes de vida, en el marco de una operación por un hematoma subdural.

Entre otros testigos citados se encuentran también el abogado y empresario Víctor Stinfale, Claudio Belocopitt (dueño de la prepaga Swiss Medical), asistentes de Maradona y Matías Morla, último representante legal del astro y con quien la familia mantiene una disputa en la Justicia por el uso de la marca Maradona.

En el fallo de siete páginas, al que tuvo acceso Clarín , el juez Gaig sostuvo que la nómina de testigos propuesta por los acusadores fue adherida por todas las defensas. La reducción fue de aproximadamente 100 testigos.

Por tal motivo, el presidente del TOC consideró en su voto “ readecuar el cronograma inicialmente fijado, estableciendo una nueva fecha de inicio del debate y disponiendo su realización en dos jornadas semanales ”.

El magistrado señaló que si el tribunal lo considera, se agregará una audiencia más en la semana según la prueba que se exponga y la necesidad de terminar el juicio en un plazo razonable.

“ Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal ”, afirmó Gaig.

El juez Ortolani adhirió a los argumentos esgrimidos por su colega, mientras que Pablo Rolón, tercer integrante del tribunal, votó en disidencia al considerar que la decisión de la postergación del inicio del debate perjudica a los imputados, “ a quienes se les menoscaba el derecho a ser juzgados en un plazo razonable como a los particulares damnificados en su legítima pretensión de obtener una respuesta rápida de la administración de justicia ”.

Rolón destacó que se habían modificado las agendas de juicio de los TOC N° 1, 5 y 7 (los cuales forman parte los tres jueces), para poder realizar tres jornadas semanales, decisión que se tomó en una audiencia preliminar en diciembre último.

“ En ese marco, señalo que la postergación del inicio del debate se contrapone con el mandato constitucional de afianzar la justicia que este Magistrado ha jurado cumplir ”, enfatizó Rolón en el argumento de su voto en disidencia.

Si bien los jueces del tribunal avanzaron para el inicio del segundo juicio por la muerte de Maradona, luego del escándalo judicial que derivó en la suspensión del debate y la destitución de la jueza Julieta Makintach tras un jury por haber intentado grabar una serie documental, las defensas presentaron recursos que aún no fueron resueltos.

En el caso de la defensa de Leopoldo Luque, llevada adelante por sus abogados Julio Rivas y Francisco Oneto, continúa sin resolverse el pedido de que sea un jurado popular quien juzgue la responsabilidad del neurocirujano. El recurso se encuentra en la Cámara de Casación bonaerense.

Por parte de la defensa de Agustina Cosachov, los jueces del TOC 7 aceptaron en la última audiencia preliminar la incorporación de pericias cardiológicas, psicológicas y psiquiatras realizadas por la Asesoría Pericial de San Isidro, que contradice la hecha por la Policía bonaerense en 2021.

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra, también había pedido que se tenga en cuenta lo que en el derecho penal se denomina “ Ne bis in ídem” ( cosa juzgada), es decir, que se considere que su clienta ya fue juzgada en el juicio que fue anulado y que no puede ser nuevamente sometida a un debate por el mismo delito.

Otro de los pedidos que resta resolver es el de la defensa de la enfermera Nancy Forlini, a cargo de los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela.

Los letrados habían solicitado que sea haga un juicio único y no dos como está previsto con el debate por jurados que tiene por otra vía la enfermera Gisella Madrid. Este único debate debería ser también con un jurado popular, pidieron D’Albora y Varela.

La Cámara de Casación también debe resolver un planteo presentados por la defensa de Forlini en el mismo tono que el pedido de Mischanchuk sobre que consideran que la enfermera ya fue juzgada.

Maradona murió el 25 de noviembre del 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Benavídez, partido de Tigre, donde se encontraba recuperándose de la operación de un hematoma subdural.

Al debate llegaron imputados por el delito de " homicidio simple con dolo eventual " el neurocirujano Leopoldo Luque (43), la psiquiatra Agustina Cosachov (40) y el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (33); el enfermero Ricardo Almirón (41), el coordinador de la empresa Medidom, Mariano Perroni (44); y el médico clínico Pedro Di Spagna (52).

En otro juicio, que será por jurados, será juzgada la enfermera Dahiana Gisela Madrid. Este debate aún no tiene fecha de inicio.

Se habían realizado 22 audiencias y habían declarado más de 40 testigos cuando el primero juicio quedó anulado por decisión de los jueces del Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso , integrantes del TOC N° 3.

Es que todas las partes había recusado a la jueza Julieta Makintach luego de que se descubrió que ingresó el primer día del debate una cámara para que tome imágenes suyas para una serie documental que tenía pensado realizar con una amiga y un productor.

Esta situación derivó también en un jury de enjuiciamiento donde, por unanimidad, se decidió la destitución de la magistrada.

