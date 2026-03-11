Caso Loan: la inesperada decisión de un juez que podría demorar el juicio

Con 72 años, Fermín Ceroleni decidió ponerle punto final a extensa su carrera en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y el inicio del juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña (6) podría sufrir una inesperada demora.

A poco más de dos semanas de haberse realizado la audiencia preliminar del debate, el magistrado presentó el pedido de jubilación y -en forma paralela- la designación de un nuevo juez subrogante para que intervenga en la planificación del juicio de un caso que puso en vilo a todo un país.

El pedido de jubilación de Ceroleni debe ser aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional para que se haga efectivo. Fuentes judiciales correntinas dijeron que este miércoles el juez estaba en su despacho, ya que es el único magistrado titular en ese Tribunal.

El TOF de Corrientes sufrió su primera baja a mediados de 2021 cuando se acogió a la jubilación Lucrecia Rojas de Badaró . En septiembre del año pasado lo hizo Víctor Antonio González ; y ahora Ceroleni, lo cual complica la programación de los juicios por narcotráfico y contrabando.

En el juicio por el sustracción de Loan Danilo Peña seguirán interviniendo los jueces Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro).

Por la magnitud del caso se había nombrado a Enrique Jorge Bosch (TOF de Resistencia) como magistrado suplente. Ahora se produciría un corrimiento y Bosch será el reemplazante de Ceroleni.

En la audiencia preliminar realizada a fines de febrero pasado, el Tribunal Oral Federal de Corrientes había propuesto el 7 de octubre como fecha de inicio del juicio oral y público, pero tanto la Fiscalía como las defensas se opusieron y pidieron a los jueces que esa fecha se adelante.

En esa oportunidad los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel habían presentado un pedido para que declaren 161 testigos durante el juicio, y solicitaron sumar a otros cinco fiscales adjuntos debido a la complejidad del caso y la cantidad de imputados que tiene el caso.

Sin embargo, las defensas se opusieron a este último planteo por considerar que significaría una ventaja para la acusación.

Fue el mismo Tribunal Oral Federal de Corrientes el que decidió el año pasado que se unifique la causa principal del caso Loan, con sus siete procesados, y la que investiga el intento de desvío de la investigación, que tiene a otras diez personas sometidas al proceso judicial.

Loan Danilo Peña tenía 5 años el 13 de junio de 2024 cuando acompañó a su papá José a visitar a su abuela, en el paraje El Algarrobal, distante unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio.

En la casa de Catalina Peña se había organizado un almuerzo en honor a San Antonio. Al finalizar la comida, a la que asistieron más de diez personas, Bernardino Antonio Benítez , el tío político del chico, propuso ir a buscar naranjas a una tapera cercana.

A la excursión -es una zona rural, cubierta de montes, pastizales y lagunas- se sumaron varios chicos y dos amigos de Benítez: Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi .

Al filo de las 14, Benítez mantuvo una comunicación con su pareja, Laudelina Peña . Según su declaración, fue para preguntar si Loan había retornado a la casa, ya que había desaparecido. Lo curioso es que el llamado duró más de nueve minutos.

Apenas trascendió que Loan estaba desaparecido, otros dos asistentes al almuerzo, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava , decidieron volver a 9 de Julio con la excusa de ver el partido que River disputaba ante Riestra.

Pericias odorológicas realizadas días después revelaron que en Loan estuvo en la camioneta y un auto de la pareja.

Benítez, Laudelina, Ramírez, Millapi, Pérez y Caillava fueron procesados como coautores del delito de sustracción de un menor. El comisario Walter Adrián Maciel también fue detenido, acusado de ser partícipe necesario del hecho.

En el mismo juicio se determinará la responsabilidades de otras 10 personas que en los días posteriores desembarcaron en 9 de Julio y rápidamente se vincularon con los principales testigos del hecho. Para la Justicia Federal, el desembarco tuvo la finalidad de desviar o entorpecer la investigación.

Entre los procesados está un oscuro personaje que se hacía pasar por agente de Interpol y de la central de inteligencia de los Estados Unidos. Nicolás Gabriel Soria, "El Americano", es el único de los diez procesados que no fue beneficiado con la excarcelación por el alto riesgo de fuga.

En las últimas horas, María Noguera y José Peña, los padres de Loan, dieron a conocer una carta en la que denuncian amenazas y el acoso digital por parte de desconocidos.

“Desde la cobardía que otorga el anonimato digital o, en algunos casos, desde posiciones de visibilidad pública o poder mediático, han proferido calumnias e injurias y lo siguen haciendo, destinadas a erosionar la credibilidad de la familia y con motivaciones ajenas al hipócrita y declamado interés de ‘encontrar a Loan' ”. señalaron.

“No tenemos ni necesitamos enemigos. Nuestro único interés hoy es conocer quiénes se llevaron, ocultan y retienen a Loan. Nosotros solo queremos que nos devuelvan a Loan . Si devuelven a Loan vivo, sano y salvo, que les den la libertad a todos; todo lo demás no importa nada ”, aseguraron.

Corresponsal en Misiones misiones@clarin.com

