Se negó a declarar el exfuncionario bonaerense acusado por abuso sexual de menores en un hogar de La Plata

NACIONALES

Tras su reciente detención, G.D.F. , el ex trabajador del Hogar del Padre Cajade denunciado por múltiples abusos sexuales contra menores , se presentó ante la Justicia, pero decidió guardar silencio.

Ante el fiscal Álvaro Garganta, el acusado se negó a declarar y continuará bajo arresto mientras avanza la investigación que conmociona a La Plata.

La causa tomó un giro decisivo en las últimas horas tras la captura de G.D.F., quien hasta hace poco ocupaba un cargo jerárquico en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

La fiscalía recolecta nuevos elementos para reforzar una acusación gravísima: “corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado”

El caso estalló semanas atrás cuando familiares de las presuntas víctimas rompieron el silencio. Según el relato judicial, los abusos habrían comenzado alrededor de 2015 y se extendieron durante varios años dentro del hogar, una institución emblemática dedicada a proteger a niños en situación de vulnerabilidad.

Hasta el momento se contabilizan al menos seis episodios. Entre los denunciantes hay jóvenes que hoy tienen entre 15 y 18 años, mientras que otros ya son mayores de edad, pero decidieron judicializar los hechos que habrían padecido durante su infancia en la institución.

La detención del exfuncionario generó un fuerte impacto político y social en la capital bonaerense. El imputado es un conocido militante de derechos humanos, hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar y con fuertes vínculos en sectores de la militancia local.

Además de su rol como “educador popular” en el Hogar Cajade, se desempeñaba como director de Región de Casas de Cuidado de la provincia de Buenos Aires.

Una vez que la denuncia tomó estado público, fue desvinculado de inmediato de su cargo oficial y apartado de la institución fundada por el Padre Cajade.

Desde la UFI N° 11 de La Plata, el fiscal Garganta analiza ahora la posibilidad de solicitar la prisión preventiva.

Los investigadores consideran que existen riesgos procesales y que la gravedad de los delitos imputados justifica que el acusado permanezca tras las rejas hasta el juicio.

Por su parte, desde el Hogar Obra Padre Cajade emitieron un comunicado reafirmando su compromiso con la verdad: “Habilitar espacios de escucha, creer en la palabra de nuestros pibes y actuar en consecuencia es uno de los pilares de nuestra construcción”, señalaron, mientras el equipo profesional de la entidad continúa brindando contención a las víctimas y al resto de los jóvenes que conviven en el refugio.

Fuente: TN