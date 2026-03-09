Se completó el tribunal de Casación que debe resolver donde se investiga la causa por la mansión de Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal quedó este lunes integrada para resolver en qué juzgado se va a investigar la causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de 105 mil metros cuadrados en la localidad bonaerense de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez Mariano Borinsky fue sorteado para completar la Sala I de Casación junto a Javier Carbajo y Angela Ledesma.

Así, los tres deberán resolver primero si aceptan tratar la apelación del fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, que pidió que la causa salga del juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay -donde se encuentra actualmente-, y vuelva al magistrado del fuero en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky . Si aceptan tratar el planteo, luego deberán resolver donde se investiga la causa.

Lo que se debate en este tramo de la causa es una disputa de competencia entre juzgados. Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte , quiénes figuran como dueños de la propiedad pero no tienen la capacidad económica para adquirirla, pidieron que el caso en la que se investiga lavado de dinero pase a Campana.

El argumento es que la casa está en Pilar y por lo tanto corresponde que el caso se investigue en esa jurisdicción que el corresponde al juzgado de Campana. González Charvay aceptó el pedido y le pidió la causa a Aguinsky. El juez en lo Penal Económico rechazó el planteo. Sostuvo que la principal hipótesis es que el dinero para comprar la propiedad salió de la AFA que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto el caso le corresponde a él.

La disputa la resolvió Alberto Lugones , juez de la Cámara Federal de San Martín, que dispuso que el caso se investigue en Campana. Todos los fiscales del caso habían dictaminado que debe instruirse en Penal Económico. Lo mismo consideró el fiscal general de San Martín que apeló a Casación.

El caso llegó a la Sala I pero sus integrantes se fueron apartando. El juez Carlos Mahiques renunció a seguir interviniendo como magistrado de esa sala cuando el diario La Nación publicó que el año pasado festejó su cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino. Mahiques es el padre del nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques . Mahiques fue reemplazado por la jueza Ledesma.

Y la semana pasada se apartó del expediente el juez Daniel Petrone porque en el juzgado de Campana hay una causa conexa en la que se investiga al empresario Javier Faroni que maneja los fondos de la AFA en el exterior. Petrone dijo que su hijo y el de Faroni comparten colegio. Ese lugar ahora será ocupado por Borinsky.

El fiscal de Casación Mario Villar ya opinó que la causa debe volver al fuero Penal Económico.

Cuando la causa la tuvo el juez Aguinsky entendió que podía haber sido comprada con fondos de la AFA por las prueba que obtuvo. Entre ellas, que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA desde la que se pagaban los Telepase de los 54 vehículos de lujo y colección que fueron secuestrados de la propiedad y que tenía gastos mensuales de 50 millones de pesos. Además esos autos tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares de Toviggino.

Con el cambio de juzgado, el juez González Charvay ordenó nuevas medidas de prueba: dispuso 30 órdenes de presentación con pedidos de información en organismos públicos y empresas privadas y ordenó tres pericias sobre la información que ya estaba en el expediente. Una de ellas medidas fue en el aeropuerto de San Fernando para buscar información sobre los pasajeros que hicieron vuelos en helicóptero a la propiedad.

