Se adelantan las tormentas en el AMBA: cuándo llegarían según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y anticipó que las tormentas se adelantarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con condiciones inestables que comenzarán antes de lo esperado.

Según los últimos datos, el cambio de tiempo empezará a notarse desde el viernes 20 de marzo por la noche , cuando aumenten la nubosidad y las probabilidades de lluvias.

El viernes se presentará mayormente nublado durante el día, con baja probabilidad de precipitaciones , pero hacia la noche podrían registrarse las primeras tormentas aisladas , con chances de entre 10% y 40% .

Sin embargo, el día más inestable será el sábado 21 de marzo , cuando se espera una jornada marcada por lluvias y tormentas en distintos momentos:

Las temperaturas se mantendrán templadas, con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C , junto con alta humedad.

Tras el paso de la inestabilidad, el domingo 22 de marzo traerá una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera cielo parcialmente nublado , sin lluvias y con temperaturas más agradables.

La jornada tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 24°C , con un ambiente más fresco y estable.

Durante estos días, el viento será leve a moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h , aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h , especialmente durante las tormentas del viernes por la noche y a lo largo del sábado.

Fuente: TN