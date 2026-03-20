No es decoración: qué significa poner un atrapasueños en la puerta de casa

Colgar un atrapasueños en la puerta de entrada no es solo una elección estética. En distintas prácticas simbólicas y de bienestar, este objeto cumple una función asociada con la protección y el equilibrio energético del hogar .

Su estructura, formada por una red tejida, plumas y elementos naturales, se interpreta como un filtro de energías . Según estas creencias, permite que lo positivo fluya mientras bloquea o retiene lo negativo antes de que ingrese al ambiente.

Dentro de estas prácticas, el atrapasueños cumple varios roles:

Además, su movimiento con el aire y sus materiales naturales aportan una sensación de calma y armonía en un espacio clave.

Para que cumpla su función simbólica, se recomienda:

También es importante mantenerlo en buen estado, ya que un objeto deteriorado puede asociarse con energía estancada .

En prácticas como el Feng Shui , la puerta principal es considerada la “boca del chi” , es decir, el punto por donde ingresa la energía al hogar.

Por eso, todo lo que se coloca en esa zona tiene un impacto directo en el ambiente. En ese contexto, el atrapasueños funciona como un elemento que protege, filtra y acompaña ese ingreso energético .

No todos los atrapasueños cumplen el mismo rol. Sus materiales, tamaño y diseño pueden influir en su significado simbólico.

En general, se recomienda optar por:

También se sugiere elegir uno que genere una sensación positiva personal , ya que, dentro de estas creencias, la intención y el significado individual son clave.

Fuente: TN