Santiago del Estero: viajaban con 63 kilos de cocaína ocultos en la ventilación del auto y fueron detenidos

Dos personas fueron detenidas en la provincia de Santiago del Estero , luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaban más de 60 kilos de cocaína ocultos en los huecos de ventilación de un auto.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34 , a la altura de la localidad de Cáceres , según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, efectivos del Escuadrón 59 realizaban controles de prevención cuando detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Spin. En el interior viajaban dos personas que se dirigían desde la ciudad de Orán, Salta , hacia La Matanza , en el conurbano bonaerense.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron una anomalía en el aire acondicionado : al observar a través de la rejilla de ventilación, advirtieron la presencia de paquetes rectangulares. A partir de ese indicio, profundizaron la requisa y hallaron más paquetes ocultos en los zócalos y en el piso del vehículo.

Tras el hallazgo, la sustancia fue sometida a pruebas de Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 kilos y 155 gramos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero , que dispuso el secuestro de la droga, el labrado de actuaciones y la detención de los sospechosos.

En las últimas horas se conoció un caso de características similares en el límite entre Tucumán y Catamarca , en el departamento La Cocha. Efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y hallaron más de 10 kilos de cocaína, distribuidos tanto en cápsulas ingeridas como en envoltorios ocultos en el cuerpo y entre las pertenencias de los pasajeros.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza . En el control de rutina, según consignaron fuentes del caso a Infobae , una pasajera evidenció signos de nerviosismo , lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían estar utilizando el método de los “cápsuleros” o “mulas”, que consiste en ingerir cápsulas con droga. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, las sospechas sobre el uso de la modalidad de “mulas” llevaron a que se practicaran placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, una de las placas ilustra este artículo. La modalidad es altamente peligrosa para la salud.

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína . El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.

El magistrado a cargo del caso dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana en carácter de comunicadas y ordenó el secuestro de la droga, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y otros elementos de interés para la causa.

Fuente: Infobae