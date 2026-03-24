Rosario: un hombre fue apuñalado por su cuñado durante una discusión familiar y está en grave estado

Una discusión familiar ocurrida en las últimas horas en la ciudad de Rosario terminó de la peor manera: un hombre fue apuñalado por su propio cuñado y quedó internado en grave estado . Según fuentes policiales, la víctima habría llegado a la casa del atacante a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento por episodios previos.

El hecho se registró este lunes cerca de las 17 horas en una vivienda de Yaguareté 875 , en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo a la reconstrucción policial, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 2 fue comisionado al lugar tras recibir el alerta por una disputa doméstica. Al arribar, los uniformados constataron que la víctima, R. O. A. , de 30 años, ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ( HECA ) con una herida cortante.

En ese contexto, entrevistaron al dueño de la vivienda, identificado como D. A. A. , de 48 años, quien manifestó que la víctima era su cuñado, que tenía vigente una restricción judicial de acercamiento y que, a pesar de eso, fue a su vivienda.

Asimismo, reconstruyeron que R.O.A. fue apuñalado con un arma blanca que fue entregada espontáneamente a las autoridades por el propio D. A. A. Personal policial procedió a secuestrarla conforme a las directivas de la fiscalía de flagrancia en turno .

La División Científica Forense Rosario informó que, durante la inspección del domicilio, no se hallaron elementos criminalísticos que requirieran ser preservados. El equipo forense,no obstante, tomó vistas fotográficas panorámicas de la escena y recogió testimonios entre los presentes.

En paralelo, desde el Policlínico San Martín informaron que la víctima fue derivada mediante una unidad sanitaria al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) . De acuerdo con el parte médico, R. O. A. ingresó con una herida de arma blanca en la parrilla costal izquierda y fue asistido por la médica de guardia. Fuentes del hospital señalaron que el paciente permanecía internado en estado grave y bajo custodia policial este martes.

La Comisaría 12.ª quedó a cargo de la investigación en coordinación con la fiscalía actuante. Las actuaciones incluyeron el relevamiento de pruebas y la toma de declaraciones para determinar el desarrollo de los hechos y la responsabilidad penal de los involucrados.

Las fuentes oficiales consultadas aseguraron que, hasta el momento, no se secuestraron otros elementos vinculados al caso y que la situación procesal de ambos sujetos continúa bajo análisis judicial. El hecho generó conmoción en el vecindario, mientras la justicia analiza eventuales medidas adicionales por la violación de la restricción de acercamiento.

Fuente: Infobae