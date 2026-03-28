Santa Clara del Mar: una nena de 11 años denunció a su padrastro por abusar sexualmente de su hermana

Un caso estremecedor sacudió a la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar en las últimas horas. Una nena de 11 años fue hasta la comisaría y denunció a su padrastro después de encontrarlo abusando sexualmente de su hermana de 14.

Según informaron fuentes policiales, la nena llegó sola a la comisaría y contó con detalles lo que había presenciado al ingresar a su casa. Los efectivos actuaron de inmediato y dieron aviso a las autoridades judiciales del partido de Mar Chiquita.

El caso quedó en manos del Servicio Social, que realizó entrevistas a las víctimas y a la familia. Con los primeros datos recabados, el fiscal Ramiro Anchou ordenó la detención del acusado, un hombre de 29 años, que fue arrestado en el barrio Atlántida.

Tras la denuncia, la policía realizó un allanamiento en el domicilio donde ocurrió el ataque. Allí secuestraron varias prendas de vestir que serán sometidas a peritajes para sumar pruebas a la causa.

El imputado fue trasladado a la comisaría y luego derivado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán , donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Personal especializado en cuestiones de género y del Área de Niñez y Adolescencia intervino para brindar asistencia y contención a las víctimas y a su familia, en medio de la conmoción por el hecho.

La investigación sigue en curso y la Justicia busca determinar si hubo otros episodios similares en el entorno familiar.

Fuente: TN