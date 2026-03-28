Córdoba: absolvieron a cuatro jóvenes acusados de haber violado a una adolescente

Ayer la Cámara del Crimen de Cruz del Eje absolvió a cuatro jóvenes que estaban acusados de una presunta violación grupal en Bialet Massé, Córdoba. Además, ordenó investigar a la denunciante por posible falsa denuncia y analizar el procedimiento de una perito oficial.

La denunciante menor de edad declaró que había salido a bailar en Villa Carlos Paz, viajó en la camioneta de un conocido y cuando paró para cargar el teléfono, fue abusada por cuatro jóvenes . Uno de ellos, mayor de edad.

Según el medio local El Doce , el fallo lo dictaminó el tribunal unipersonal a cargo del juez Javier Rojo .

Por el hecho, los cuatro imputados estaban acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado; uno de ellos, Martiniano Correcher , que tenía 18 años al momento de la denuncia, estuvo detenido un año y medio en la cárcel de Cruz del Eje. Fue liberado al ser declarado inocente este viernes y festejó con su familia y amigos.

Los otros imputados eran menores de edad en el momento del supuesto crimen y siguieron el proceso en libertad después de pasar los primeros meses en el Complejo Esperanza. La fiscal de Cámara Fabiana Pochettino había pedido 12 años de prisión para Martiniano y que se declarara la responsabilidad penal para quienes eran menores en el momento del ataque.

El abogado defensor Carlos María Cardeliac destacó que se valoraron las pruebas y que en el juicio y la investigación se comprobó que la denunciante había “mentido descaradamente desde el inicio de la causa”. Remarcaron el hecho como un “ fallo histórico para Córdoba ”.

También denunció la necesidad de acabar con los informes, pericias y peritos falsos: “No se puede tener a una persona detenida por informes psicológicos falsos. Es una denuncia falsa, una denuncia que se demostró desde el inicio que la adolescente estaba mintiendo descaradamente ”.

Fuente: TN