Salía a cazar con su papá y sufría bullying: qué se sabe del alumno que mató a un compañero en Santa Fe

Mientras la Justicia avanza en investigar el caso del alumno que luego de llevar una escopeta al colegio, disparó al aire y mató a un compañero , se conocieron detalles del dramático momento.

Los padres que brindaron los primeros datos del violento episodio a la prensa coincidieron en algo: no había ningún indicio que hiciera sospechar del atacante. Además, resaltaron que era un buen compañero y tenía buenas notas. Sin embargo, algunas versiones indican que el chico sufría de bullying.

“Fueron cuatro o cinco disparos al aire, la víctima venía entrando por el otro pasillo, lo unico que se ve fue el video de los chicos atropellándose”, precisó Antonella, mamá de uno de los estudiantes de la escuela, en diálogo con TN .

“No sabenos qué hacer o cómo reaacionar. Sobre la víctima, no podes parar de pensar en que sos padre, que mandaste a tu hjo al colegio y a la media hora te llaman y te dicen que está muerto”, lamentó.

A la par, la mujer aseguró que no había antecedentes de violencia. “No puedo decir nada de él. Lo que escuché y hablé con mi hijo es que el chico que disparó salía a cazar con su papá, de ahí pudo haber tendio el arma”, señaló.

“Se habló mucho de depresión en la escuela, uno no sabe qué pasa por la cabeza de un adolescente, uno les enseña los límites pero no sabés qué toman del entorno”, completó la mujer.

Por otro lado, Giuliana , hermana de uno de los alumnos que logró escapar, contó que en un primer momento creyó que se trataba de un incendio. “No le creíamos cuando nos avisaron porque nos habían dicho que era un incidente. Cuando él llamó, salimos disparando con mi mamá a la escuela”, precisó en diálogo con TN .

Asimismo, la joven habló de las posibles teorías sobre el ataque. “Aparentemente tuvo un problema una semana antes, hay un montón de rumores, dicen que sufría bullying , que estaba dispuesto a ir y matar al chico con el que había tenido un problema o a sus amigos”, detalló.

Hasta el momento se logró determinar que el agresor tendría 15 y años , según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal a TN .

“Los docentes decían que era buen alumno, llamó la atención su actitud”, señaló Muñoz. El atacante fue detenido y trasladado luego de la intervención de la policía.

Según pudo saber este medio, la escopeta era del abuelo del chico y solía cazar con su papá.

El dramático episodio ocurrió este lunes poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, una ciudad de 15.000 habitantes. Además de la víctima fatal y los dos chicos alcanzados por esquirlas, hubo otro grupo de adolescentes que llegó al hospital local con golpes y cortes provocados durante la desesperada huída. En total son 8 los afectados.

Por el momento, la Fiscalía de San Cristóbal investiga si el ataque fue premeditado. “Es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar”, aclaró el funcionario.

Fuente: TN