Quién era Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

Horas después del caso que conmocionó a San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe, se supo la identidad del chico que fue asesinado por un compañero adentro de la Escuela Mariano Moreno N°40 .

Se trata de Ian Cabrera, un adolescente de 13 años que asistía al mismo colegio que el tirador, pero no iba al mismo curso, ya que era dos años menor. Este era su primer año en el nivel secundario.

Ian era hijo único y jugaba al fútbol desde muy chico . Empezó a los 5 años a patear una pelota. Su último puesto fue como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal . Era hincha de River y fanático de Enzo Pérez.

“Aún sos chico y vas a tener muchas oportunidades. Vas a hacer muchos amigos y a tener experiencias hermosas. Estoy muy orgulloso de vos”, había escrito meses atrás su papá, Leandro, cuando llevó a su hijo a una prueba en el club que era hincha.

“Descansa en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal Un abrazo fuerte a sus papás”, escribió en las redes sociales una mujer cercana a la familia de la víctima.

El horror se desató esta mañana, pasadas las 7, cuando un alumno de 15 años que logró entrar armado con una escopeta, escondida en un estuche de guitarra, mató a Ian e hirió a otros dos.

Según reconstruyó un testigo de la violenta secuencia, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros” , relató el adolescente. Ese fue el punto de quiebre: el aviso que anticipó la tragedia.

El atacante disparó entre cuatro y cinco veces mientras el resto de los alumnos formaba en el patio interno del colegio, a punto de comenzar a izar la bandera. El resultado fue fatal.

“Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza ”, contó el testigo a LN+ , al describir la escena que presenció mientras intentaba escapar. Y agregó: “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones ”.

Fuente: TN