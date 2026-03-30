El ministro de Educación de Santa Fe habló sobre el ataque a balazos en el colegio

"Fue un evento muy inusual, shockeante, no era de esperarse. Fue algo que nos agarró por sorpresa", dijo un alumno. "Con el agresor fui al jardín y a la primaria. Hace mucho tiempo que no lo veía. Estamos en el mismo año, pero en diferentes modalidades", detalló.

"Él siempre fue una persona muy tranquila, educada, estudiosa Fue abanderado. Era el alumno perfecto. Yo nunca estuve al tanto de lo que le pasaba porque siempre fue una persona cerrada, nunca contaba lo que le pasaba. Supongo que se sentía mal", sostuvo.

"Para mí fue todo planeado", opinó, pero aclaró que Ian no era su blanco. "Yo conocía al chico fallecido, iba a un instituto de inglés, pero nunca hablamos. Al resto de los heridos no los conocía".

"A la escuela se entra a las 7 de la mañana, a las 7.15 vamos a izar la bandera. Yo estaba tomando agua, tenía los auriculares y escuché el primer estruendo. Pensé que se iba a caer un pilar. Miré para arriba y no vi nada. Después escuché un segundo disparo, miré para atrás y había un chico desplomado. El tirador salió del baño, estuve a metros de él. Cuando se puso a recargar el arma, pude salir", relató.

"Vi a chicos escapando por la ventana. Otros chicos de primero estaban acorralados por el tirador. Parecía una película de terror. No me lo puedo sacar de la mente, fue movilizante ver al muerto. No es fácil de superar", agregó.

También contó que usó "una escopeta de doble cañón", y dijo: "Daba dos tiros y tenía que volver a recargar. Uno de los tiros fue en el baño y el otro afuera, donde mató al chico".

"Tenía la mirada perdida. Parecía que no sentía nada. Parecía cegado. No lo reconocía", expresó.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los estudiantes salían corriendo del colegio.

La mamá de un amigo del adolescente que mató a un compañero contó a TN que "parecía tranquilo y alegre", y que no contaba con antecedentes de violencia y ningún problema con otros alumnos.

"Mi hijo lo conoció jugando al básquet y después se hizo amigo en la escuela. Me cuenta que es un chico que parecía tranquilo, alegre, siempre andaba con amigos. Nunca demostró nada o algún problema para llegar a hacer eso", dijo la mujer.

Sobre el momento del ataque, contó: "Crucé a la escuela y veía chicos llorando, madres corriendo. Yo pedía ver a mi hijo. Dijo que pudo escapar corriendo a la plaza San Martín. Cuando lo encontré, me volvió el alma al cuerpo. Me decía que buscaba esconderse y no sabía dónde. Todavía no podemos creer lo que pasó".

Horas después del caso que conmocionó a San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe, se supo la identidad del chico que fue asesinado por un compañero adentro de la Escuela Mariano Moreno N°40 .

Se trata de Ian Cabrera, un adolescente de 13 años que asistía al mismo colegio que el tirador, pero no iba al mismo curso, ya que era dos años menor.

Carolina Morel, docente del agresor y testigo del crimen dio detalles de cómo se desencadenó el ataque. "Fue una situación de horror que vivió toda la comunidad educativa donde escuchamos detonaciones y pensamos que podían ser producto de otra cosa, porque no acreditamos que podía ser lo que realmente estaba pasando, hasta que entró una docente a los gritos en la sala de profesores diciendo que un alumno estaba disparando", expresó.

"Escuchamos más detonaciones, nos tiramos al piso, alguien dijo 'viene para acá', por eso trabamos la puerta con la mesa hasta que alguien dijo que lo agarraron, lo redujeron. En ese momento pudimos empezar a salir y lo vimos al agresor sentado, con cara de shock", recordó.

En el mismo sentido, aseguró que la escena mas dramática fue ver un chico tendido en el patio sin movimeinto alguno. " Pude ver en su rostro que no tenía signos vitales, después alguien se acercó a tomarle los signos y comprobó que no tenía", lamentó.

Enseguida, las autoridades se llevaron al resto de los alumnos a una plaza cercana para que sean retirados por sus familiares. "No teníamos certeza de quién era el niño tirado, los familiares fueron a chequear, fue un momento dramático para todos e inexplicable, irreversible. El agresor no decía nada, fue una situación dramática por donde se la mire", sumó Carolina.

Sobre el final, la docente remarcó: "Esto nos hace reflexionar en que situación estamos como comunidad educativa, como familia, hoy tenemos que pensar cómo hacer para que esto no vuelva a pasar. No puedo decir que yo haya tenido alguna alerta, hoy salen versiones, creo que eso tambien amerita estudiarlo porque, si vieron alerta hay que ver porque no fueron a los canales indicados para prevenir esto. Tenemos que reforzar los departamentos institucionales escolares y hablar de salud menta l".

El atacante fue detenido y está siendo asistido. Hay un chico de 13 años muerto y varios heridos.

Sobre el final, el intendente de San Cristobal, Marcelo Andreychuk, habló sobre el menor que mató a un compañero: "Tenemos conocimiento de que era buen chico, estudioso, buen alumno. Nosotros no tenemos ninguna denuncia que agravara o hiciera pensar que esto podía suceder", completó.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, Victoria Tejeda, aseguró que no hubo un pedido de intervención con respecto al agresor.

Por otro lado, Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de gestión territorial educativa de Santa Fe, explicó que las clases fueron suspendidas por tres días y que se está trabajando para esclarecer el caso. "Esto nos tiene que llevar a la reflexión, pasó en la escuela, pero es un reflejo de la sociedad y es responsabilidad de los adultos que trabajamos estos temas ", insistió.

"La adolescencia es una etapa de tránsito difícil, no podemos descartar situaciones, a priori no parece una situación crítica que pueda desencadenar esto tan extremo que vivimos. Vamos a trabajar y vamos a ponernos a disposición, todas las hipótesis van a ser contempladas y contenidas, pero cuesta explicar una situación tan extrema", sumó Goity.

José Goity habló sobre la posibilidad de que el ataque haya sido impulsado por un posible caso de bullying. "La adolescencia es una etapa difícil de transitar, no podemos descartar situaciones. A priori no parece una situación crítica que pueda desencadenar esto extremo que vivimos . Vamos a trabajar y vamos a poner todo a disposición, todas las hipótesis van a ser contempladas y contenidas, pero cuesta explicar una situación tan extrema", remarcó.

José Goity se sumó a la conferencia de prensa y expresó. "Es muy difícil poner el palabras la situación que estamos atravesando, más cuando sucede en el ámbito escolar. Tenemos la profunda convicción de tratar de entender lo que acaba de suceder".

Al mismo tiempo, el ministro de Educación de Santa Fe aclaró que el agresor no registra antecedentes. "Transitó nivel inicial, primario y secundario allí y no tenemos elementos que hayan surgido que hagan sospechar. Sabemos que ha pasado una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja, que atravesaba a su madre y a su familia y es un dato sobre el cual estamos trabajando".

Además, aclaró que no habrá actividad escolar estos días. "Sabiendo que van a haber múltiples interpretaciones que se van a poner en consideración, apelamos a la sensibilidad de todos para tocar el tema, nos atraviesa como escuela, nos genera un monton de incertidumbres y dudas, algo que no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe y diría que en la República Argentina. Estamos poniendo todos los recursos del Estado para hacer el acompañamiento que corresponde", aseguró.

Durante la conferencia de prensa brindada este lunes al mediodía, el primer en hablar fue el senador por Santa Fe, Felipe Michilig, quien manifestó sus condolencias y la solidaridad con las víctimas.

Cococcioni, por su parte, agregó: "Estamos desde la primera hora con los equipos de distintas áreas del gobierno, con el área de atención a la víctima, con el padre, la madre, no hay palabras ni actos que puedan remediar una pérdida semejante, hoy estamos aca para acompañar a la comunidad de San Cristobal, en especial a la comunidad educativa".

Al mismo tiempo, explicó que los datos de la causa se va a mantener en reserva debido a que todos los involucrados son menores de edad. " Nos obliga a una doble precaución a la hora de informar", expresó.

"Estamos trabajando para recoletar las pruebas y esclarecer el hecho. Hoy estamos de la misma manera trabajando en conjunto con otras áreas de Gobierno. También vamos a guardar reserva sobre las medidas hasta que sea debatido frente al magistrado. En principio, por la edad, el chico es no punible en el marco de la legislación actual, se va a hacer el máximo esfuerzo para brindar una contención adecuada", completó.

El hombre dijo que no vive con el chico y que hasta anoche tenía la escopeta en su casa. Además, se informó que en la casa del adolescente no habría armas. Todavía se está investigando el caso y cómo obtuvo la escopeta.

La conferencia de prensa estaba prevista para las 11, pero se retrasó. Esta mañana habló el gobernador Maximiliano Pullaro.

Giuliana, hermana de uno de los alumnos que logró escapar, contó que en un primer momento creyó que se trataba de un incendio. "No le creíamos cuando nos avisaron porque nos habían dicho que era un incidente. Cuando él llamó salimos disparando con mi mamá a la escuela", precisó en diálogo con TN.

Asimismo, la joven habló de las posibles teorías sobre el ataque. "Aparentemente tuvo un problema una semana antes, hay un montón de rumores, dicen que sufría bullying, que estaba dispuesto a ir y matar al chico con el que había tenido un problema o a sus amigos", detalló.

Noelí Rojas, periodista local, dialogó con TN y contó que luego del tiroteo los padres de los alumnos comenzaron a buscar a sus hijos por las calles, luego de que los menores escaparan desesperados de la institución.

En ese marco aseguró que la familia del chico de 13 años que murió en el tiroteo también lo estaba buscando en la zona, creyendo que había logrado huir de la institución.

El horror se desató en un instante este lunes en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal , en Santa Fe, donde un alumno de 15 años logró entrar armado con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y mató a un chico de 13 años e hirió a otros dos.

Según reconstruyó un testigo de la violenta secuencia, el agresor había ido al baño antes de salir al pasillo. "Gritó 'sorpresa' y empezó a los tiros", relató el adolescente. Ese fue el punto de quiebre: el aviso que anticipó la tragedia.

Según fuentes del caso, 6 pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable. En tanto, 2 pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela "Dr. Jaime Ferré". Se trata de un varón de 13 años que ingresó en código rojo. Actualmente, se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. Será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad. Y otro varón de 15 años, que fue trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia.

"Los equipos de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial", informaron desde el gobierno provincial.

El Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde la víctima de 13 años jugaba, sacó un comunicado donde confirmó que este lunes la institución permanecerá cerrada.

“Se informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, inicia el escrito.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, expresaron.

El gobernador de Santa fe habló con la prensa tras el ataque y dijo: "Ni bien nos enteramos de lo sucedido, suspendimos la agenda que teníamos prevista para hoy. A las 10 estarán llegando los ministros a San Cristóbal para tomar estado de situación, para acompañar a las familias y contener a la comunidad educativa".

Eran cerca de las 7.15 cuando la Escuela Normal Mariano Moreno de Santa Fe se convirtió en escenario de una tragedia. Fue en ese instante, que uno de los estudiantes sacó una escopeta que había ingresado escondida dentro de un estuche de guitarra y abrió fuego contra sus compañeros.

La consecuencia del ataque fue letal: un chico de apenas 13 años fue alcanzado por uno de los proyectiles y murió en el lugar. En tanto, otros dos alumnos resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados, uno de ellos en “código rojo”.

La ciudad de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe , sigue paralizada por el brutal ataque que ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno : un alumno ingresó armado y mató a un compañero.

Silvana, madre de una alumna del colegio, compartió el desgarrador momento que vivió su hija después de presenciar la balacera dentro del establecimiento. “ Es una situación desgarradora. Mi nena llegó a casa llorando . Me dijo que un chico había entrado con un arma de fuego al colegio y que le iba a disparar a todo el curso”, contó con la voz quebrada.

Un alumno ingresó a un colegio de Santa Fe con una escopeta y mató a un compañero . Además, hirió a otros dos adolescentes. El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior n°40 “Mariano Moreno” , ubicada en el departamento de San Cristóbal .

Manuel, padre de una de las alumnas, dio algunos detalles en diálogo con Tempraneros (TN) . “Mi hija estaba por ingresar a la escuela cuando se escucharon los disparos. Según me dijeron, entró con el arma en un estuche de guitarra , cargó el arma en la escuela y empezó a disparar”, señaló.

Uno de los alumnos que resultó herido fue trasladado a un hospital de Rafaela, donde le realizan una intervención quirúrgica. Ingresó al centro de salud con código rojo. El otro joven que recibió un perdigón de escopeta fue internado en una clínica de San Cristobal y estaría fuera de peligro.

Manuel, papá de una alumna del colegio donde ocurrió el asesinato de un alumno, contó que el atacante entró con la escopeta en un estuche de guitarra y comenzó a disparar a quemarropa. Un compañero murió y otros dos resultaron heridos.

El agresor es un estudiante del colegio, menor de edad, cuya identidad no trascendió por cuestiones legales. Según relató Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, el joven “tendría entre 15 y 16 años” y “llevó el arma en la mochila de guitarra”. Todo ocurrió en el patio interno, en un momento en el que la comunidad educativa se preparaba para iniciar la jornada.

“Los docentes decían que era un buen alumno. Llamó la atención su actitud”, sostuvo Muñoz, que además describió una escena de caos: “Fuimos anoticiados y fuimos directo al establecimiento, donde notamos una situación confusa y atípica, con chicos saliendo corriendo”.

Por el momento, la Fiscalía de San Cristóbal investiga si el ataque fue premeditado. “Es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar”, aclaró el funcionario.

Un hecho de violencia extrema sacudió este lunes a la ciudad santafesina de San Cristóbal . Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno , ubicada en J. M. Bullo 1402, mató a uno de sus compañeros y baleó a otros dos . El dramático momento fue registrado en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Todo ocurrió a primera hora de esta mañana. Los chicos se encontraban formados en el patio del colegio para izar la bandera, cuando entre cuatro y cinco detonaciones rompieron de repente la rutina escolar.

Fuente: TN