Robaron a una jubilada de 94 años en La Plata: ingresaron mientras dormía, la inmovilizaron y le exigieron dólares

NACIONALES

Una jubilada de 94 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda de La Plata durante la madrugada. Los delincuentes ingresaron mientras la mujer dormía, la amordazaron y le exigían dólares.

El episodio ocurrió en la calle 22 entre 60 y 61 . En la tranquilidad de la noche, dos hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de la mujer, y se dirigieron directamente a su hhabitación.

Una vez allí, se posicionaron uno a cada lado de la cama para inmobilizarla. Según el relato al que pudo acceder el medio local 0221 , vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas, y portaban linternas encendidas.

El calvario comenzó cerca de las 3.15 . La mujer relató que uno de los asaltantes le tapó la boca y le ordenó que mantuviera la calma. Con tono intimidante, el delincuente le aseguró que no le harían daño pero le exigió que revelara dónde guardaba dólares en la casa. Ante la presión, la mujer respondió que no tenía dinero en esa moneda. Poco después, un tercer asaltante se sumó a la situación y comenzó junto al resto a revisar la vivienda.

Durante casi una hora , los ladrones recorrieron el domicilio en busca de dinero y objetos de valor. Revisaron cajones, muebles, el comedor, dos habitaciones y la cocina.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221 , en medio del asedio, hallaron el teléfono celular de la mujer y le exigieron la clave de acceso a la aplicación Cuenta DNI , utilizada para operaciones bancarias. También le reclamaron dinero en efectivo. Según la denuncia, la víctima indicó que en la cocina guardaba una billetera con aproximadamente $5.000 .

El asalto culminó cuando los delincuentes, al no encontrar una suma significativa de dinero ni dólares, reunieron algunos objetos y se dispusieron a abandonar la vivienda . Antes de marcharse, le advirtieron a la mujer que debía permanecer en la cama al menos quince minutos antes de levantarse. Solo entonces, la jubilada pudo recorrer su casa y constatar el desorden generalizado. Entre los objetos sustraídos se encuentran un anillo de oro de 18 kilates con iniciales grabadas , una pulsera de oro con una chapita con su nombre, una medalla con una perla blanca y una cadena de oro.

El hecho se enmarca dentro de una serie de asaltos domiciliarios que en las últimas semanas han generado preocupación entre los vecinos de La Plata . La metodología utilizada — irrumpir durante la madrugada, exigir dólares y revisar cada ambiente de la vivienda — coincide con otros episodios recientes, aunque las autoridades aún no han establecido vínculos concretos entre los casos.

Las autoridades policiales intentan determinar cómo lograron los delincuentes ingresar a la propiedad . Una de las hipótesis es que los asaltantes podrían haber contado con algún tipo de información previa sobre la víctima y sus hábitos. En este sentido, la mujer recordó que días antes del ataque, un desconocido tocó el timbre de su casa preguntando de forma insistente si había solicitado un servicio de delivery. Aunque en ese momento no le dio mayor importancia, luego del robo, el episodio adquirió un nuevo sentido como posible intento de reconocimiento previo del domicilio.

La investigación se encuentra en curso, con intervención de la comisaría correspondiente y la fiscalía de turno, mientras se analizan cámaras de seguridad de la zona y se recolectan testimonios de vecinos. La víctima, pese al susto sufrido, no presentó lesiones físicas y fue asistida por familiares tras el hecho.

Fuente: Infobae