Robaron en una iglesia evangélica de La Plata: delincuentes forzaron la entrada y bebieron cerveza dentro del templo

Un grave episodio de inseguridad tuvo lugar durante la madrugada del domingo en una iglesia evangélica , ubicada en la localidad de San Carlos , partido de La Plata . El templo, situado en la calle 520 entre 145 y 146 , fue violentado por delincuentes que aprovecharon la oscuridad para forzar una de sus puertas principales, ingresar al edificio y sustraer objetos esenciales para el funcionamiento de la comunidad religiosa.

De acuerdo con los relatos de integrantes de la congregación, el hecho se registró cerca de las 2 de la mañana , momento en el que los ladrones accedieron al interior del templo tras forzar la entrada . Una vez dentro, revisaron distintos sectores del edificio en busca de pertenencias de valor, dejando tras de sí evidencias de su accionar.

La situación provocó consternación entre los fieles, quienes detallaron que, además del robo, los intrusos consumieron cerveza en el interior del templo y abandonaron las latas vacías en el lugar , lo que fue percibido como una posible provocación hacia la comunidad, según lo informado por el portal 0221 .

Así, los delincuentes se llevaron varios elementos utilizados para las actividades religiosas y de asistencia social . Entre los objetos sustraídos figuran una guitarra , una computadora , un horno y una pava eléctrica , además de otras pertenencias consideradas de valor para el templo.

Con respecto a quiénes podrían haber estado detrás del hecho, integrantes del templo mencionaron que dos personas, que en otras ocasiones habían concurrido al lugar para solicitar ayuda económica ; sin embargo, la iglesia le ofreció alimentos y no dinero, por lo que creen que podría haberse tratado de algún tipo de represalía.

Además, los miembros de la congregación consideran que el consumo de cerveza dentro del templo y el abandono de las latas pueden haber sido intencionales , en señal de provocación.

Durante la inspección del edificio tras el robo, se hallaron manchas de sangre en el baño , lo que sugiere que alguno de los intrusos pudo haberse herido al forzar la puerta de ingreso y luego se habría higienizado dentro del lugar. Este hallazgo constituye un dato relevante para la investigación, ya que podría aportar indicios sobre la identidad de los responsables.

A pesar de lo ocurrido, la comunidad evangélica decidió no suspender sus actividades . Los fieles optaron por realizar la reunión dominical prevista, aunque de manera improvisada y en el exterior del edificio, reafirmando su voluntad de sostener el espacio colectivo ante la adversidad.

La denuncia por el robo ya fue realizada y se encuentra en manos de las fuerzas de seguridad, que iniciaron tareas para recolectar pruebas y testimonios.

Mientras avanza la pesquisa, los vecinos y fieles esperan que el esclarecimiento del hecho permita recuperar los elementos robados y restablecer la tranquilidad en la comunidad. El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad que preocupan a los habitantes de San Carlos y refuerza el reclamo por mayores medidas de prevención y protección en la zona.

Fuente: Infobae