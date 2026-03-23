RAUCH: un hombre armado se atrincheró con su ex pareja y fue reducido por el grupo Halcón tras horas de tensión

ZONALES

Un impactante operativo policial mantuvo en vilo a la región durante varias horas luego de que un hombre armado se atrincherara en un establecimiento rural y retuviera a su ex pareja contra su voluntad. El episodio terminó sin heridos y con el agresor detenido.





Todo se desencadenó tras la fuga del sospechoso, de 48 años, quien cumplía prisión domiciliaria por una causa de abuso sexual agravado y amenazas. Según la investigación, cortó la tobillera electrónica y se llevó por la fuerza a la mujer de 46 años.





El seguimiento de antenas telefónicas y cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido: primero en una camioneta —luego hallada abandonada— y después en una motocicleta. Finalmente, fueron ubicados en un campo sobre la Ruta Provincial 50.





Al llegar la policía, el hombre se atrincheró con un revólver y amenazó con suicidarse. En medio de la tensión, también redujo a una familia del lugar (dos adultos y menores), a quienes encerró, aunque más tarde los liberó. Sin embargo, mantuvo cautiva a su ex pareja.





Ante el escenario crítico, se activó el protocolo de toma de rehenes, con intervención de negociadores, grupos tácticos y fuerzas especiales, además de ambulancias y bomberos. Se montó un amplio operativo con cerco perimetral.





Las negociaciones se extendieron durante toda la noche, en condiciones adversas por la falta de energía eléctrica y escasa señal en la zona rural.





Finalmente, cerca de las 8:45 de la mañana, el grupo especial ejecutó un ingreso táctico y logró reducir al agresor sin disparos.





La mujer fue liberada y asistida de inmediato, mientras que el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia. En el operativo participaron unos 60 efectivos.





El hecho, que se había iniciado días atrás con la desaparición de la víctima, concluyó sin víctimas fatales tras un despliegue policial de gran magnitud que evitó una tragedia.