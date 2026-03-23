El año en que naciste podría definir cuánto vas a vivir, según la ciencia

La ciencia estudia desde hace décadas la evolución de la longevidad humana, y los datos actuales demuestran que los nacidos en determinados años tienen mayores probabilidades de vivir más tiempo. No se trata solo de avances médicos, sino de un fenómeno demográfico profundo que redefine los límites de la vida.

Un estudio reciente de la Universidad de Georgia analizó millones de registros de mortalidad en distintos países y detectó un patrón inédito. Las generaciones nacidas hasta 1950 muestran una tendencia sostenida a extender su expectativa de vida más allá de lo que históricamente se consideraba posible.

Los investigadores hablan de un “aplazamiento de la mortalidad sin precedentes” . Esto implica que las probabilidades de morir se están desplazando hacia edades cada vez más avanzadas, lo que abre la puerta a una longevidad que podría superar todos los registros conocidos hasta ahora.

El trabajo, liderado por el profesor David McCarthy, se basó en un modelo matemático que compara tasas de mortalidad entre personas de 50 a 100 años según su año de nacimiento. El resultado muestra que no solo se vive más, sino que el ritmo al que aumenta el riesgo de muerte también desacelera.

Uno de los conceptos clave de la investigación es la llamada edad máxima de Gompertz, un indicador que marca el límite superior estimado de la vida humana. Según los datos obtenidos, este límite podría extenderse hasta diez años más para las generaciones analizadas , algo que hace algunas décadas parecía imposible.

La explicación no se reduce a un único factor. Por un lado, disminuyó de manera significativa la mortalidad temprana gracias a mejoras en medicina, nutrición y las condiciones sanitarias. Por otro, también se redujo la mortalidad en edades avanzadas, algo mucho menos frecuente en la historia humana.

Este doble efecto genera un equilibrio nuevo: menos personas mueren jóvenes y, al mismo tiempo, más logran atravesar la barrera de los 80 o 90 años en mejores condiciones . Esa combinación es la que impulsa el desplazamiento general de la mortalidad hacia edades más tardías.

Los registros recientes ayudan a dimensionar este cambio tan drástico. La francesa Jeanne Calment alcanzó los 122 años, mientras que el japonés Jiroemon Kimura llegó a los 116. Los expertos creen que esos récords incluso podrían superarse en el futuro, con estimaciones que ubican el techo posible cerca de los 130 años .

No obstante, estos resultados no implican que el cambio vaya a producirse en el corto plazo. Otro informes internacionales indican que la probabilidad de alcanzar esas edades extremas aún es baja , aunque el incremento del número de personas centenarias sugiere que estos casos dejarán de ser excepcionales con el paso del tiempo.

El propio McCarthy advirtió que este avance depende de factores estructurales, como políticas de salud sostenidas, estabilidad económica y un entorno ambiental favorable. Sin ese contexto, el progreso en longevidad podría estancarse.

En paralelo a estos avances científicos, algunos de los hombres más ricos del mundo decidieron invertir fortunas en la búsqueda de una vida más larga. Uno de los casos más conocidos es el del empresario estadounidense Bryan Johnson, quien sigue un estricto protocolo médico para reducir su edad biológica mediante controles constantes, dietas específicas y monitoreo extremo de su cuerpo.

Otro nombre clave es Jeff Bezos , fundador de Amazon, quien financia investigaciones a través de Altos Labs, una empresa enfocada en la reprogramación celular. El objetivo es revertir el envejecimiento a nivel molecular, una de las fronteras más ambiciosas de la biotecnología actual.

En el listado también aparece Peter Thiel, cofundador de PayPal, que financió distintos proyectos vinculados a la extensión de la vida humana. Su visión apunta a romper los límites biológicos tradicionales, incluso con enfoques polémicos dentro de la comunidad científica.

Fuente: TN