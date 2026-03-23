Hasta 50.000 euros de multa: el país que prohíbe dejar a tu perro en la terraza

Tener un perro implica numerosas responsabilidades para que vivan de la mejor manera. Por eso, la Ley de Bienestar Animal en España ahora multará a los dueños que dejen a sus perros y gatos en una terraza , balcón , patios o vehículos de forma constante.

Lo que más llama la atención es el monto que deberán pagar en caso de realizar esta infracción: 50.000€ .

La normativa fue aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2023 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, se apunta a garantizar la protección de los animales , en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano, explicaron en el documento.

Por otro lado, la medida busca regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad.

El artículo 27 de la ley sostiene que está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas , balcones , azoteas , sótanos , patios , espacios similares o vehículos .

También se sanciona dejar a cualquier animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos . En el caso de los perros, el plazo máximo sin supervisión es de 24 horas.

Las infracciones sobre animales se dividen en:

Fuente: TN