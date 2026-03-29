Quiénes son los ganadores y perdedores después de un mes de guerra en Medio Oriente

Donald Trump y Benjamin Netanyahu son las dos caras de una misma moneda que todavía está en el aire después de un mes de guerra en Medio Oriente .

Uno de los dos aliados que lanzaron la guerra conjunta contra Irán parece estar en control de la situación y tener claros sus objetivos, y el otro parece atrapado en un conflicto del que ahora no tiene salida fácil. Que no haga falta aclarar quién es quién solo recuerda que en un mismo bando de beligerantes puede haber al mismo tiempo ganadores y perdedores. No son los únicos. El terremoto que está redibujando Medio Oriente tiene ondas expansivas todo el mundo.

Lo que Trump proyectó como una victoria rápida, quirúrgica y “a corto plazo” se transformó, treinta días después, en un estancamiento estratégico que sacude los cimientos de la economía global. A pesar de haber decapitado al régimen, atacado 11.000 objetivos y haber diezmado la marina y la fuerza aérea iraní, el presidente norteamericano se encuentra hoy atrapado en un conflicto asimétrico sin una “rampa de salida” clara .

El estrecho de Ormuz, la arteria por la que fluye el 20% del petróleo mundial, permanece bloqueado de facto por drones y minas iraníes, y los mercados internacionales están perdiendo la confianza en la Casa Blanca .

Trump, que regresó a la Casa Blanca con la promesa de evitar “guerras eternas” , se enfrenta ahora a un dilema existencial para su presidencia: lanzar una riesgosa operación terrestre para reabrir el estrecho o negociar un acuerdo con un régimen que tras las bajas se ha endurecido , y parece dispuesto a morir de pie sembrando el mayor caos posible.

La falta de claridad sobre qué constituye una “victoria” para Estados Unidos en esta guerra ha dejado a la administración Trump navegando en un mar de contradicciones. Un día se exige la rendición incondicional y al siguiente se envían propuestas de paz de 15 puntos a través de canales secretos. Mientras Washington duda, el resto del mundo se mueve. Países y líderes buscan reposicionarse, a la espera de que la moneda finalmente caiga.

El que más beneficios le está sacando a la guerra no es otro que Netanyahu . Para el primer ministro israelí, la guerra es una victoria desde el primer minuto, no por sus resultados militares inmediatos, sino porque ha logrado redibujar el mapa político de Israel a su favor. Netanyahu ha conseguido desplazar la atención pública de los fracasos de seguridad del 7 de octubre y de sus juicios por corrupción.

Además, los sondeos muestran que la “guerra existencial” de Netanyahu contra Irán tiene más consenso que la de Gaza. Para Mairav Zonszein , analista del International Crisis Group, “cualquier escenario posterior es una victoria para Netanyahu”. Si el régimen iraní cae, se anota el triunfo; si sobrevive debilitado, reclama haber ganado tiempo degradando su capacidad nuclear; y si sobrevive endurecido, confirmará su tesis de que solo la fuerza puede contenerlo.

No todo es perfecto. Sondeos publicados esta semana también muestran que el apoyo a la guerra no necesariamente se traduce en una ventaja electoral para Netanyahu. Las encuestas muestran sistemáticamente que alrededor del 40% de los votantes se mantienen fieles a la coalición de partidos nacionalistas y religiosos del premier, el 40% apoya a la oposición y el voto indeciso aún no se ha inclinado por Netanyahu, dijo Gideon Rahat , politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén a la agencia Reuters. Netanyahu está ganando aire y tiempo, pero todavía no le alcanza para garantizar una mayoría parlamentaria y solidificar su liderazgo en las elecciones de este año.

Desde Lula da Silva al Financial Times , muchos consideran que el gran ganador geopolítico de la guerra es Vladimir Putin . Su suerte cambió de la noche a la mañana sin tener que hacer nada más que mirar y esperar.

La guerra le resolvió a Putin un problema urgente: su presupuesto. A comienzos de año, Rusia enfrentaba una caída abrupta de ingresos energéticos y la perspectiva de recortes sensibles. Tres semanas después, ese escenario desapareció. Con el barril nuevamente cerca de los 100 dólares, cada salto de precio se traduce en miles de millones adicionales para financiar la guerra en Ucrania , justo cuando toma forma una nueva gran ofensiva después del invierno.

El beneficio es también es estratégico . En su intento por estabilizar los mercados, la administración Trump se vio obligada a flexibilizar sanciones sobre el petróleo ruso. Este nuevo contexto explica por si solo el espectacular ataque ucraniano del lunes pasado sobre el principal puerto exportador ruso en el Báltico. Todo mientras se multiplican los reportes de que Rusia le está proporcionando valiosa información de inteligencia a Irán para sus ataques. Los rusos conocen bien la capacidad de destrucción de los drones Shahed iraníes, los vienen usando desde hace años para sembrar el terror en las ciudades ucranianas, como se pudo ver en un video que se viralizó esta semana de un ataque en Lviv.

WATCH: The moment a Russian drone struck the center of Lviv. pic.twitter.com/QA3R1z4z0H

Con más ingresos y la atención internacional desviada, los incentivos del Kremlin para negociar con Kiev pueden haber desaparecido.

No es el único régimen que se fortalece. Si en los primeros días de guerra el cambio de régimen en Irán parecía un objetivo plausible, hoy tanto Estados Unidos como Israel reconocen que es altamente improbable . El resultado es la consolidación de la línea dura del régimen .

La muerte de Ali Larijani , que era visto como alguien que buscaba puentes de diálogo, eliminó el último contrapeso interno. El nombramiento del esquivo Mojtaba Khamenei como líder supremo simboliza un Irán que no busca el cambio, sino la supervivencia a través de la radicalización . En Teherán no hay señales de una salida a la venezolana.

Solo dos altos funcionarios de Irán han sido eliminados temporariamente de la lista de objetivos de Israel para darle una oportunidad a las negociaciones con Washington. Los cinco puntos que plantearon esta semana parecen inaceptables para su contraparte: el fin de los asesinatos de sus funcionarios, medidas para garantizar que no se librara ninguna otra guerra contra el país, reparaciones por la ofensiva actual, el fin de las hostilidades y el “ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”.

Si el diálogo naufraga, este régimen más duro puede terminar de convencerse de que la fabricación de armas nucleares es la única garantía de supervivencia, o, en otras palabras, el modelo norcoreano.

China emerge como un ganador más ambiguo pero estratégicamente posicionado. Cuanto más se empantane su máximo rival en Medio Oriente, más recursos y capacidad militar serán desviados desde Asia y desacelerar el llamado pivot hacia el Pacífico.

Aunque el caos afecta sus intereses comerciales –es uno de la países más dependientes del petróleo que sale por Ormuz- Pekín aprovecha el conflicto para fortalecer su estrategia de presentare como un superpoder más confiable y estable que Estados Unidos .

Como principal importador de petróleo, China es vulnerable, pero años de inversión en su estrategia de energías renovables y vehículos eléctricos, y la acumulación de reservas estratégicas para más de seis meses le permiten absorber el golpe mejor que cualquier otra gran economía. Además, el ejército chino, que no tiene experiencia en el campo de batalla, está obteniendo muestras gratis en tiempo real sobre las capacidades y tácticas estadounidenses, información que puede ser vital para sus propios planes en Taiwán.

La guerra también abrió una oportunidad para actores con ambición diplomática. Pakistán , que hasta hace poco había perdido relevancia en Washington, logró reposicionarse como intermediario clave entre Estados Unidos e Irán , al punto de canalizar propuestas y ofrecerse como sede de negociaciones. Es un ascenso rápido de un país que hace menos de un año salió debilitado de una guerra con la India.

Finalmente, otros países ricos en recursos energéticos recibieron un impulso inesperado. Canadá y Noruega se han posicionado como proveedores estables, e incluso Venezuela , tras la caída de Maduro en enero, ha comenzado a aumentar su producción, mientras Delcy Rodríguez sigue su idilio con Washington. Estar lejos del epicentro puede ser una ventaja.

Cuando empezó este año, la perspectiva de una caída de la dictadura religiosa que desde hace casi medio siglo se mantiene en el poder en Irán parecía posible. Miles y miles salieron a las calles de Teherán y otras ciudades del país pese a los antecedentes implacables del aparato represivo. Trump les prometió que la ayuda estaba en camino y les pidió que mantengan la presión.

El sueño de libertad de los iraníes , que ahora además de con la frustración conviven con las bombas, tendrá que esperar.

Figuras de la oposición apoyadas desde el exterior como Reza Pahlavi quedaron fuera de juego. María Corina Machado podría haberlo aconsejado. Probablemente nunca sepamos cuántos civiles murieron en la represión, aunque se cuentan por decenas de miles. Incluso después de iniciada la guerra Netanyahu dijo que estaban las condiciones dadas para un levantamiento, pese a que en un cable diplomático advertían sobre una “masacre”.

El Líbano ofrece una imagen aún más descarnada de ese mismo patrón. La escalada con Hezbollah volvió a convertir al sur del país en zona de guerra abierta. Más de un millón de personas fueron desplazadas y la infraestructura básica sufre daños sistemáticos, mientras Israel avanza con la creación de una zona de seguridad que, en los hechos, implica el control de una franja significativa del territorio. Puentes destruidos, ciudades vaciadas y población impedida de regresar a sus hogares configuran un escenario que revive viejos fantasmas: el de un país atrapado entre fuerzas externas y al borde de una nueva guerra civil.

Las monarquías del Golfo , que durante años vendieron estabilidad como activo central, también están entre los grandes perdedores. La guerra pulverizó esa imagen y las empresas occidentales que mudaron a sus empleados se multiplican.

Los ataques con drones y misiles expusieron vulnerabilidades en sistemas de defensa que se presumían inexpugnables, mientras el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz golpea directamente el corazón de sus economías.

Su mayor fortaleza, la centralidad energética , se transformó ahora en su principal riesgo. Una duda se instaló: ¿pueden estar seguros de que Washington los protegerá por siempre? Y empujados por esa duda, ahora presionan a Trump para que complete la tarea y termine la guerra que empezó derrotando por completo a Irán. Una región más inestable y con un vecino herido pero todavía desafiante no es una buena opción.

Para Ucrania , el impacto es menos directo pero igual de profundo. La guerra en Irán está drenando los recursos militares de Estados Unidos en un momento crítico . El Pentágono evalúa redirigir sistemas de defensa aérea —incluidos interceptores Patriot— originalmente destinados a Kiev hacia Medio Oriente, presionado por el ritmo de consumo en el nuevo frente.

La consecuencia es inmediata: menos protección para las ciudades ucranianas justo cuando Rusia intensifica sus ataques y se prepara para una nueva ofensiva de primavera . Con menos armas, menos atención y un adversario fortalecido por el alza del petróleo, Kiev enfrenta un escenario cada vez más adverso, que Volodomir Zelensky busca contrarrestar con alianzas estratégicas con los países del Golfo, a quiénes les está transmitiendo su know how para derribar drones iraníes.

Incluso Estados Unidos le pidió esa ayuda. Un año después del escándalo en el Salón Oval, Zelensky quiere mostrar que alguna carta tenía.

El sufrimiento de Ucrania es también el de Europa . Cuando todavía no lograba dar una respuesta común al desafío de Putin después de cuatro años de la invasión a Ucrania, la guerra de Medio Oriente volvió a exponer su fragilidad estratégica y su pérdida de peso en el escenario mundial .

Hoy las decisiones pasan por Washington, Pekín y Moscú. En ese río revuelto pesca el español Pedro Sánchez para erigirse como la voz europea más crítica de la guerra, una postura que no le hace ningún favor a otros líderes europeos vapuleados por Trump como el británico Keir Starmer por su falta de reacción. La guerra parece estar ayudando a reforzar todos los prejuicios que Trump tenía sobre Europa como una potencia en declive.

Y después está Donald Trump . Como en casi todo lo que hace, la persona que probablemente más deteste en el mundo que lo llamen perdedor merece una categoría aparte. Si alguien tiene el poder de cambiar el juego a su favor es él. El dilema ahora es escalar y arriesgar una guerra más larga con el potencial de llevarse puesta su presidencia o firmar un acuerdo imperfecto que pueda presentar como triunfo.

El mundo ahora está expectante del plazo de 10 días que el jueves le puso a Irán para aceptar su plan de 15 puntos. Fue la segunda prórroga del ultimátum en la misma semana.

“Es demasiado pronto para saber si el tiempo adicional dará lugar a una diplomacia productiva. Pero ya es evidente que los drásticos cambios de postura de Trump —desde el optimismo hasta la frustración y la ira, desde la desescalada hasta la escalada— se han combinado para darle a su gestión de la guerra un carácter errático e improvisado ”, sintetizó The New York Times .

Un mes después del inicio del conflicto, la promesa de una campaña corta se diluye y el costo empieza a sentirse en la política interna: cae su aprobación, crece el malestar por la inflación energética y aparecen señales de fatiga incluso dentro del mundo MAGA, su propia base. El triunfo de una demócrata en el distrito que incluye Mar-a-Lago puede ser una señal de alerta o síntoma de algo más grande que puede pasar en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

“Trump utiliza mensajes contradictorios” , dijo a Reuters Laura Blumenfeld , de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins en Washington. “Es una máquina de mensajes que crea una especie de ‘niebla de guerra’ para desestabilizar a sus oponentes”.

¿Logrará convencer o doblegar a Irán? Cuando venza el plazo en siete días lo sabremos. O tal vez lo estire un poco más.

Fuente: La Nación