Conmoción en Chubut: una mujer asesinó a su esposo de un balazo por llegar borracho a su casa

Una mujer desesperada llamó al 911 para denunciar que su marido había recibido un disparo de un arma de fuego dentro de su propia casa. Pero, al llegar los agentes se encontraron con un giro importante en el homicidio. Fue la propia mujer la que lo asesinó . Según esgrimió "por llegar borracho". Quedó detenida.

El violento hecho doméstico tuvo lugar este sábado a unos 100 kilómetros de Esquel, en Chubut. Fue en la localidad de Tecka.

Allí, la policía local informó de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que terminó mal herido producto de un disparo de un revólver. Y que el cuerpo de la víctima estaba dentro de su propia casa.

Al llegar los agentes, constataron que el hombre presentaba una herida de bala con orificio de entrada, pero no de salida. Y fue trasladado de urgencia hacia el hospital de Esquel, pero murió en el camino .

Sólo llegaron a recorrer unos 30 kilómetros cuando se produjo el deceso, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut..

Automáticamente, la mujer quedó detenida como primera implicada en el homicidio, ya que fue ella misma quien admitió su culpabilidad.

Dijo que le había pegado un tiro. "Le disparé porque llegó borracho y violento . Me quise defender porque me quería dar una paliza", testificó la mujer.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir la dinámica del ataque y determinar en qué contexto ocurrió el homicidio. Más allá de lo que testificó la esposa de la víctima.

Por lo pronto, la mujer quedó detenida a la espera de la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal, cuya fecha será definida por la Oficina Judicial en los próximos días.

Inicialmente ya se tomaron testimonios a vecinos , y no trascendió si existieron antecedentes de conflictos domésticos que hiciera prever el sangriento desenlace.

Fuente: Clarín