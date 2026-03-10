Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF propuesto por Mahiques

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , propuso este lunes al abogado y fiscal federal Matías Gabriel Álvarez como candidato para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), con vasta experiencia en causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero . Se trata de una de sus primeras medidas en el contexto de la reestructuración que impulsa en la cartera tras su llegada en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

“Es una persona intachable ”, aseguró Mahiques en diálogo con LN+ , y subrayó: " No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer”.

Álvarez es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa casa de estudios obtuvo el Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal. Actualmente, cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui).

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación se desempeñaba, hasta el momento de su designación al frente de la UIF, como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Entre 2019 y 2023, Álvarez fue auxiliar fiscal y, previamente, ejerció labores como secretario de fiscalía entre 2015 y 2019. Estuvo además en el Poder Judicial de la Nación, donde trabajó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 12 de la ciudad de Buenos Aires.

En el plano internacional, Álvarez integra desde 2017 la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde actualmente cumple funciones como cocoordinador adjunto.

Álvarez es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). También se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (PFA).

