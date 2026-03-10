Matan a puñaladas a un joven en Bariloche: la víctima conocía a su asesino

Una discusión en el centro de Bariloche terminó con la vida de un joven de 18 años. El pasado domingo, cerca del mediodía, Tomás Alarcón intentó defender a un amigo y fue apuñalado en el pecho por otro conocido.

Junto a su grupo, el joven había salido a bailar a Le Lac Discoteque. Horas más tarde, todos asistieron a un after en un edificio con pileta ubicado a pocos metros de donde ocurrió el trágico hecho. Fue durante el regreso a casa cuando Tomás intervino en una pelea callejera, y terminó herido por un arma blanca.

La gresca ocurrió en la vereda, en la esquina de las calles Ada María Elflein y Otto Goedecke. Fue allí donde Alarcón recibió la puñalada mortal en la zona intercostal derecha, que terminó provocándole una hemorragia interna de la que finalmente no pudo salir. Esto a pesar de que la víctima fue trasladada de inmediato por su amigo al centro de salud más cercano.

Si bien el joven había llegado con vida al Hospital Ramón Carrillo, que se encontraba a pocos metros de donde ocurrió la discusión, minutos después falleció en la guardia por un shock hipovolémico , aseguró el diario Río Negro.

Horas más tarde, con la reconstrucción de los hechos por los testigos que se encontraban en el lugar y las cámaras de seguridad, la Policía consiguió detener al asesino. Según trascendió, se trataría de otro joven de entre 18 y 19 años que había salido a bailar con Alarcón la noche anterior.

El agresor conocía a la víctima y fue detenido en un auto Volkswagen Bora blanco acompañado por sus padres. Al joven se le incautó un cuchillo . Algunas versiones indicaron que su progenitor lo acompañaba a entregarse. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista.

Tomas Alarcón acababa de cumplir sus 18 años . Era el menor de cinco hermanos, y vivía en el barrio Ada María Elflein. Soñaba con jugar al fútbol de manera profesional, y en este sentido algunos de los clubes locales lamentaron su homicidio.

“El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune. Desde nuestra institución exigimos justicia, para que se conozca la verdad y para que los responsables respondan por lo ocurrido”, escribieron desde el Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes.

Fuente: Clarín