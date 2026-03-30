Quién es el chico de 15 años que llevó una escopeta al colegio y asesinó a un compañero: “Le dijo a la mamá que los iba a matar a todos”

“ El agresor tenía buenas notas ”, “ Es re buenito, no esperás que reaccione así ”. Así describen algunos padres que conocen al chico de 15 años que este lunes mató a tiros a otro de 13 en el colegio Mariano Moreno, en la localidad santafesina de San Cristóbal.

Sin embargo y en contraste con lo informado por la institución educativa, testigos aseguran que el joven sufre bullying por parte de algunos compañeros y atraviesa problemas familiares.

“Lamentablemente este chico ya tenía problemas familiares. Tengo mi hija de 18 años que presenció lo ocurrido, y la nena más chica que va a la tarde no quiere volver. Sucedió antes de que suene el timbre para ingresar a las aulas", dijo a Clarín Silvana, madre del colegio.

Silvana conocía al agresor de 15 años. Sabía que le hacían bulliyng y que tenía problemas. Incluso, otra madre que prefiere mantener el anonimato describió la situación que vivía el chico dentro de su casa: “Yo conozco a la familia, la mamá de él tiene problemas psicológicos porque tuvo problemas en la escuela, donde daba clases".

Y agrega: "El papá del chico tenía problemas de drogas". También contó que era violento. "Hace varios años le debían plata y él lo encerró en un galpón (al acreedor) y lo molió a golpes".

Según cuenta, su situación familiar no influyó en su nivel académico. "El chico es buen alumno y excelente persona. Le hacían bullying y se lo contó a la madre. Se habló en la escuela pero nunca hicieron nada. Dicen que él le dijo a la mamá que iba a matar a todos y a una compañera de clases también”.

Según relatan los testigos, el agresor cursa tercer año en el turno mañana y juega al básquet en el club enfrente del colegio Mariano Moreno. A muchos les tomó por sorpresa el accionar del chico que disparó en cuatro o cinco ocasiones y mató a un compañero de 13 años . A su vez, otros dos chicos resultaron heridos.

“El agresor era re buenito, va al club acá en frente, juega al básquet, es hijo de la chica que nos trae la garrafa todos los días y no esperás que reaccione así”, dijo uno de los padres a otro medio.

Marcelo Andreychuk, intendente de San Cristóbal , dijo que el conocimiento que ellos tenían del caso es que el agresor "es un muy buen chico, muy estudioso, buen alumno, y no teníamos en la municipalidad ni en la provincia, a través de la Regional, alguna denuncia que hiciera pensar que esto podía ocurrir".

El herido más grave es un chico de 13 años que fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. Se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y será derivado al Hospital Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Otro adolescente de 15 años también fue derivado a Rafaela con heridas de menor gravedad en el brazo y en el tórax. Está fuera de peligro.

El ataque quedó registrado en videos filmados por los propios estudiantes con sus celulares y viralizados en las redes sociales.

En esta línea, José Goity -ministro de Educación de Santa Fe- contó que el joven de 15 años que mató a su compañero de 13 "atravesaba una situación intrafamiliar muy compleja".

Además, brindó detalles de las acciones que se realizaron desde el Poder Ejecutivo provincial para dar asistencia a la comunidad educativa y las familias.

Sin embargo, negó que el agresor haya sufrido alguna situación en el ámbito escolar : "Lo que tenemos constatado hasta ahora es que no se trataba de un conflicto intraescolar."

Y agregó: "El agresor no registra antecedentes en el sistema educativo, no tuvimos intervención en toda su trayectoria escolar". La escuela fue evacuada y el municipio decretó 48 horas de duelo.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín