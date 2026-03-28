El descargo del cantante “Ponte Perro” tras el violento asalto: “A los nenes no se les apunta a la cabeza”

El cantante “Ponte Perro” vivió una pesadilla que casi termina en tragedia. Luego del violento robo en su casa de Ituzaingó, que incluyó un tiroteo, una toma de rehén y un delincuente abatido, el referente del RKT utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores, pero también para realizar un furioso descargo contra quienes lo criticaron y contra los asaltantes.

A través de sus historias de Instagram, el músico comenzó agradeciendo el apoyo recibido: “Gracias a todos los que mandaron mensajes y se preocuparon, estamos bien, nada pasó a mayores”. Sin embargo, rápidamente cambió el tono al recordar el horror vivido. “Fue una cosa de terror porque estaban mis hijos” , confesó.

El cantante no ocultó su bronca ante ciertos comentarios que lo señalaban por el contenido de sus letras en medio del drama policial.

“Este mensaje es para la gente estúpida que está dejando mensajes, diciendo que me cayeron los chorros de verdad o que yo hago apología. Yo hago música, soy un pibe que mantiene a cinco chicos y a toda mi familia ”, sentenció visiblemente afectado.

En ese sentido, pidió respeto por su entorno familiar: “Dejen de hablar bol..., porque mis hijos agarran el teléfono y leen. Todos ven el mal, el hate me tiene re contra re podrido. Hablan pel... y lastiman a las personas”.

Uno de los puntos más impactantes de sus declaraciones fue cuando se dirigió directamente a los ladrones que irrumpieron en su domicilio. Durante el asalto, los delincuentes habían tomado a una mujer como escudo humano para intentar escapar de la policía.

“A los que entraron a robar a mi casa: a las mujeres no se las toca. No se manosea a las mujeres. Y a los nenes no se les apunta a la cabeza”, denunció Ponte Perro, exponiendo la violencia extrema a la que fueron sometidos sus seres queridos.

Para cerrar, el artista reafirmó su postura frente a su carrera y su vida personal: “Yo no alardeo, hace cinco años que vengo con la música. Soy un pibe que labura ”.

Fuente: TN