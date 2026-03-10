Quién era Tomás Alarcón, el joven asesinado de una puñalada por defender a un amigo de una golpiza en Bariloche

El crimen de Tomás Alarcón , un joven de 18 años nacido en la ciudad de San Carlos de Bariloche , fue salvaje y al mismo tiempo absurdo: lo mataron de una puñalada en el pecho por querer defender a un amigo en medio de una pelea. Hoy su familia pide justicia mientras que el presunto asesino espera a ser formalmente imputado.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae , la audiencia de formulación de cargo se llevará a cabo a partir de las 14 horas. Por el momento, la imputación es por el delito de homicidio simple en contra de Rodrigo Borg , un joven de 19 años que, a partir del testimonio de testigos, participaba de la pelea que Tomás quiso evitar.

La joven víctima, un destacado jugador de fútbol amateur de Bariloche , había salido a bailar con sus amigos el sábado a la noche. Cuando cerró el boliche, una chica los invitó a continuar con la salida en una pileta de un edificio a metros del Hospital Zonal Ramón Carrillo, en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Lista , al terminar la reunión -antes del mediodía- se desató una discusión por motivos que aún no están claros.

Según los testigos, Tomás no participó en la pelea. De hecho, su intención siempre fue evitarla e intentó separar a su amigo Dante para que no lo golpearan. Fue entonces que la tragedia se desencadenó: Borg presuntamente extrajo un cuchillo y lo apuñaló en el pecho .

El amigo llevó a Tomás, ya inconsciente, en sus brazos y lo trasladó a la guardia del Hospital. Murió a los pocos minutos.

Medios locales señalaron que la Policía detuvo al sospechoso pocas horas después del hecho, tras identificarlo mediante testimonios y registros de cámaras de seguridad .

El sospechoso, que no era parte del grupo de amigos de la víctima, fue encontrado en un automóvil Volkswagen Bora blanco, acompañado de sus padres, quienes lo estaban llevando a la comisaría para entregarse. El operativo se concretó en la intersección de Esandi y México, en el sector este de la ciudad. Los detectives secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado en el crimen.

El primer informe forense determinó que Tomás Alarcón murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por hemorragia interna .

Tomás, de 18 años recién cumplidos, era el menor de cinco hermanos. Según se desprende registros previsionales, vivía en el barrio Ada María Elflein. Su gran pasión era el fútbol y su sueño era convertirse en jugador profesional.

Mientras luchaba por conseguirlo, se desempeñó como futbolista para varios clubes amateur de la ciudad. Algunas de esas instituciones usaron las redes sociales para despedirlo.

El Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes expresó su pesar a través de un comunicado difundido en Facebook, donde manifestaron “un profundo dolor por el fallecimiento de su querido jugador Tomás Alarcón”.

En el mismo mensaje agregaron: “Acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a la familia Alarcón, Lemunao y demás seres queridos y amigos en este momento de inmenso dolor. Tomás fue parte de nuestra familia deportiva y su recuerdo quedará para siempre en nuestra institución ”.

“ Hoy el fútbol está de luto . Hoy nuestro club está de luto. Hoy una familia sufre una pérdida irreparable”, expresaron.

Además, reclamaron que el hecho sea esclarecido y se sumaron al pedido de justicia. “ El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune. Desde nuestra institución exigimos justicia , para que se conozca la verdad y para que los responsables respondan por lo ocurrido”, indicaron, cerrando el mensaje con el pedido: “Justicia por Tomás Alarcón”.

Por su parte, el Club Atlético Chicago Bariloche, donde también jugó Alarcón, se hizo eco del crimen y lamentó el hecho a través de otro comunicado. “Con profundo dolor, nuestra institución lamenta el fallecimiento de Tomás Alarcón, jugador de nuestro club. Acompañamos a la familia y seres queridos en este difícil momento”, señalaron.

Según Horacio Fuentes, presidente de la Liga de Fútbol de Bariloche, Tomás pertenecía a una familia “futbolera”, muy conocida en el ambiente. “Nos ha tocado trabajar con su abuelo, con su papá. La verdad que nos impactó bastante”, dijo el dirigente en diálogo con El Seis TV, quien además reveló que el chico que está imputado también hace parte de la Asociación. “Son chicos de nuestra comunidad que terminan en un hecho tristísimo”, dijo.

En diálogo con El Cordillerano , Alicia, la madre de la mejor amiga de Tomás, manifestó su dolor y remarcó la frialdad con la que el sospechoso atacó al joven futbolista. “Se arruinaron dos familias, estamos destrozados, Tomás era como mi hijo, pienso en el futuro de mis hijos, ¿cómo hago para dejar salir a mi hija? ¿Si viene alguien y la mata? los adolescentes están mal, este chico salió armado, salió a matar”, dijo.

