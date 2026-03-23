Quién era la “abuela lalala”, la vecina de Liniers que se hizo viral por sus festejos en el Mundial de Qatar

A meses de que empiece un nuevo Mundial de fútbol, murió a los 79 años Cristina Mariscotti , conocida como la “ Abuela lalala ”, que se había hecho viral en medio de los festejos de la Selección argentina, tras una descompensación vinculada a una insuficiencia cardíaca.

Mariscotti se volvió viral en pleno Mundial de Qatar 2022 , cuando salía a la puerta de su casa en Caaguazú y Andalgalá , en el barrio de Liniers, envuelta en la bandera argentina y celebraba cada triunfo de la Scaloneta con una energía contagiosa.

Los jóvenes del barrio la alentaban al grito de “ ¡Abuela, lalalalalá! ”, al seguir la melodía de “Go West” de los Pet Shop Boys, y así su simpatía cruzó las fronteras de Liniers y llegó a las redes sociales, donde sumó cientos de miles de admiradores.

Aunque todos la llamaban “abuela”, la mujer nunca tuvo nietos propios. Nació en Almagro en 1946 y, con solo dos años, se mudó con su familia a la casa de Liniers donde vivió hasta el final. Era la menor de tres hermanas y nunca formó pareja, pero el destino le regaló miles de “nietos” gracias a su carisma y al furor mundialista.

Siempre recordaba su infancia en el barrio: “Yo me sentaba en la puerta de esta casa con mi abuela y a lo lejos veíamos el tren. Había pocas casas y ningún edificio”, contaba. Apenas terminó el secundario, consiguió trabajo por su habilidad para escribir a máquina, y siempre valoró el esfuerzo y la dedicación que le enseñaron sus abuelas. Decía que, por cábala, no miraba los partidos y que Lionel Messi era su jugador favorito: “Le mandé mil mensajes, ojalá alguno le llegue”, se ilusionaba.

Fuente: TN